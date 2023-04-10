نصيحة من مربوحة لـ وداد بعد عرض جعفر العمدة: «ما تنزليش الشارع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة الأنظار ليس بين الرواد وجمهور العمل الدرامي فقط، بل أيضا بين نجمات الوسط الفني والمشاركون في ماراثون السباق الرمضاني 2023، بسبب حضورها المميز وتقمصها للدور الذي أثار تفاعلا كبيرا من الجميع، والتي أدته ببراعة واحتراف الفنانة جوري بكر، خاصة بعد تغير سير الأحداث من الحلقة الـ17، بعدما فاجأت الجميع بزواجها من شوقي فتح الله، الذي يجسد دوره الفنان منذر ريحانة، وطريقتها غير النمطية في الانتقام من زوجها وأسرة جعفر العمدة.

مربوحة توجه نصيحة لـ وداد

ومن بين الفنانات اللواتي وقعن في حب شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة، الفنانة رحمة أحمد، والتي ايضا لفتت الأنظار في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بدور «مربوحة» زوجة الكبير، الذي يقوم به الفنان أحمد مكي، والتي وجهت لها تحذير ونصيحة عبر خاصية «استوري»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة لـ وداد من الأحداث، وعلقت: « ياوداد متنزليش اليومين دول الشارع».

وداد تتغزل بـ مربوحة

لقيت الإشادة والنصيحة التي وجهتها مربوحة زوجة الكبير لـ وداد، إذ أعادت الفنانة جوري بكر، مشاركة الصورة عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً: «يا نهار حلاوة، مربوحة بنفسها أكتر إنسانة جميلة والله أنتي قمر وبحبك».

وداد تكشف كواليس الزواج

وكانت وداد فاجأت الجميع بحفل زفافها على شوقي فتح الله، وهي على ذمة سيد العمدة، شقيق جعفر العمدة، الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم، بزواجها من آخر وهي لا تزال في عصمته، ما حير الجمهور، لكنها كشفت التفاصيل في صدمة وذهول من الجميع، بأنها رفعت قضية خلع على زوجها منذ 7 شهور وانفصلت عنه بالفعل، لتتصاعد الأحداث ويسألها هل كانت تعيش معه طيلة هذه الفترة في الحرام.