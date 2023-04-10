أزمات تعرضت لها الفنانة جوري بكر بسبب وداد في جعفر العمدة: «كفاية شتايم فيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن شخصية وداد في جعفر العمدة، عّرضت صاحبتها خارج العمل الدرامي والتلفزيوني لسيل كبير من الانتقادات والسخرية بسبب ردود أفعال الجمهور والذي وتعاطف مع زوجها سيد العمدة، الذي قام بدوره الفنان أحمد فهيم، بعدما قررت الزواج من غيره وهي لا تزال على ذمته وذلك ضمن أحداث الحلقة 17، لتوضح الأمور بعد ذلك بأنها خلعته حتى تتمكن من الزواج بـ شوقي فتح الله، بعد خروجه من السجن.

وربط جمهور مسلسل جعفر العمدة، بين شخصية وداد في العمل وبين صاحبة الدور الفنانة جوري بكر، بسبب تفاعلهم الشديد مع الدور، وقدرتها على تقمصه كما لو كان حقيقه، ما يثبت تمكنها من الأداء، ما جعلها تخرج عن صمتها بسبب تعرضها للأذى النفسي واللفظي من قبل البعض.

جوري بكر تتعرض للأذى بسبب وداد

وقالت الفنانة جوري بكر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «فضلا وليس أمرا، أرجوكم ده تمثيل أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتايم، وحسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم منك وحاجات كتير، كأنكم بتدعوه عليا».

أزمة تعرضت لها جوري بكر

وتابعت الفنانة جوري بكر، صاحبة شخصية وداد في مسلسل جعفر العمدة، عبر منشورها التي توجهه للمتابعين بسبب ربطهم بين شخصية المسلسل وبين حياتها الشخصية، قائلةً: «الكلام ده بيأذيني نفسيا، عيب عيب علشان كدة مش بعمل شير لناس كتير، احتراما لأهلي وزوجي من فضلك شكرا».

الفنانة عبر إنستجرام: ربنا مش بيحب يأذي حد

ونشرت الفنانة جوري بكر، في وقت سابق، مقطع فيديو للداعية مصطفى حسني، يتحدث فيه عن الأذى، قائلًا: «ربنا مش بيحب يأذي حد» دون أن تعلق أو تفصح عن الأسباب أنذاك.

حساب مذيف على فيسبوك

ومن بين الأزمات التي تعرضت لها الفنانة جوري بكر، كان تعليق لصفحة منسوبة لها، تسخر من أحداث الحلقة 17، والتي كانت انتهت بزواج دلال في جعفر العمدة، من شوقي فتح الله، وهي على ذمة رجل آخر، على منشور للفنانة وصانعة المحتوى رانيا يحيى، متسائلةً عن كيفية زواجها وهي في عصمة آخر، قائلةً: «إزاي فين شهور العدة؟»، ليرد الحساب المنسوب: «خلعته».