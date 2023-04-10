طريقة عمل البامية للشيف نجلاء الشرشابي.. «سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تمتلئ الموائد الإفطار في شهر رمضان الكريم بما لذ وطاب، وتحاول الأمهات جاهدةً تقديم أصناف شهية ولذيذة للأسرة أثناء العزومات، والخروج بأفكار خارج الصندوق وإعداد الوجبات بأفكار استثنائية، ولعل طريقة عمل البامية من أكثر الوصفات التي تحاول السيدات التجديد بها، وإعدادها بأشكال مريحة للعين وبطعم لذيذ يناسب جميع الأذواق، ويمكن تناوله إما مع الأرز الأبيض أو مع العيش البلدي.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية طريقة عمل البامية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي التي تقدم وصفات شهية وسهلة، وتتناسب مع ربات المنازل، واقتصادية على قد الإيد، غي نفس الوقت.

طريقة عمل البامية

ولـ طريقة عمل البامية، يجب توفير المكونات التالية:

- بامية.

- لحم قطع حسب الرغبة.

- عصير طماطم.

- صلصة طماطم.

- بصل.

- ثوم.

- كزبرة جافة ناعمة.

- سمن.

- بهارات.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل البامية

ولـ طريقة عمل البامية، يفضل اتباع مجموعة الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى هي وضع ملعقة من السمن في إناء على النار، ويضاف إليه البصل المفروم مع الاستمرار في التقليب.

- الخطوة الثانية هي إضافة اللحمة والتوابل من الفلفل الأسود والملح إلى عصير الطماطم والبهارات على النار، وعليها توضع ملعقة سمنة صغيرة في إناء آخر وعليه الثوم.

- الخطوة الثالثة هي إضافة الثوم مع رشة ملح وكزبرة ناشفة، التي تعطي مذاق مختلف والذي يفضله الكثير.

- يتم وضع البامية في طاجن ويضاف الثوم واللحم، يتم وضع الطاجن بالفرن حتى تمام النضج.

طريقة تخزين البامية الخضراء

تبحث السيدات وربات المنازل عن طريقة تخزين البامية بشكل جيد، حتى يمكن استخدامها في أي وقت في شهر رمضان، وذلك من خلال تقطيعها بعد الغسل إلى 3 قطع، ثم توزيعها في صواني وتغطيتها بواسطة الغربال وغطاء جاف، في الشمس، لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام، ثم حفظها في أكياس في الثلاجة لحين استخدامها، كما يمكن غليها على النار وبعدها تحفظ في الأكياس.