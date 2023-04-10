طريقة عمل كباب الحلة في رمضان.. «أسرع طريقة لطهي اللحمة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتاج ربات البيوت أثناء شهر رمضان، إلى الراحة من كثرة الوقوف في المطبخ لفترات طويلة لإعداد الطعام، وكذلك العاملات تبحثن عن طرق لعمل وجبات الإفطار في أسرع وقت، بعد رجوعها من العمل للإلحاق بإعداد وجبة مفيدة قبل موعد الإفطار، فيكون الأثنين بحاجة إلى إيجاد طرق سريعة لتحضير وجبة مغذية وشهية، تعوض ساعات الصيام، وحرصًا منا على راحتك سنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل كباب الحلة، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على أد الأيد»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كباب الحلة

لـ طريقة عمل كباب الحلة في منزلك ستحتاجين إلى:

- كيلو من البصل مقطع إلى شرائح.

- كيلو لحم مكعبات.

- معلقة سمن كبيرة.

- نصف ملعقة بهارات.

- 3 ورقات لوري.

- 4 فصوص حبهان.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل كباب الحلة

تعتبر طريقة عمل كباب الحلة من أسرع الطرق التي يمكن طهي اللحمة بها، فهي لا تحتاج وضعها في الفرن أو تحمريها، ولا حتى سلقها.

- ولطريقة عمل كباب الحلة، كل ما عليك فعله هو إحضار إناء عميق، ووضعه على النار لإذابة السمنة فيه.

- وبعد ذلك ضيفي عليها شرائح البصل وقلبيهم حتي يتشرب السمن ويذبل، ثم ضيفي عليه رشة من الفلفل الـأسود والملح، ثم ضيفي الورق اللوري والحبهان مع قطع اللحم وقلبيهم مع البصل حتى يتجانسو.

- اخفضي حرارة النار، وغطي الإناء، واتركيه اللحم لتستوي على مياه اللحم التي ستنزل منها.

- بعد دقائق قليلة، افتحي الإناء وتأكدي من وجود كمية كافية من المياه به، وإذا كانت قليلة يمكنك إضافة كوب من المياه، ثم ضيفي البهارات والقليل من الملح والفلفل الأسود عليها، وقومي بتغطية كباب الحلة حتى النضح.

- تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض أو البسمتي، وبالهناء والشفاء.