طريقة عمل البسبوسة العادية للشيف نجلاء الشربيني.. «سريعة وعلى قد الأيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نعتاد في شهر رمضان المبارك بعد تناول وجبة الإفطار على التحلية، وتتعدد أنواع الحلويات التي يشتهر تناولها في رمضان بين الكنافة والقطايف والبسبوسة، ويكون لطبق البسبوسة مكانة خاصة، وتحرص أغلب ربات المنزل على صنعها في البيت بدلًا من شرائها، ولذلك بخطوات بسيطة سنوفر لك طريقة عمل البسبوسة العادية، حسب الشيف، نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على أد الأيد»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي».

المقادير المطلوبة لطريقة عمل البسبوسة العادية

ولتحضير البسبوسة العادية في منزلك ستحتاجين إلى:

- كوبان من السميد.

- 2 معلقة كبيرة من الدقيق.

- كوب من اللبن.

- نصف كوب سمن.

- نصف كوب سكر.

- 2 معلقة كبيرة عسل الجلوكوز.

- نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر.

لعمل شربات البسبوسة

- كوبان من السكر.

-كوبان ماء.

- عصير ليمون.

- معلقتان سمن كبيرة.

طريقة عمل البسبوسة العادية

- ولـ طريقة عمل البسبوسة العادية، ضعي السميد مع الدقيق في إناء عميق، ثم ضيفي اللبن مع السمن وعسل الجلوكوز والسكر والبيكينج باودر عليهم، وقلبيهم جيدًا حتى يصبح لديك عجين متجانس يسهل تقليبه.

- إذا كانت النتيجة عكس ذلك، يمكنك إضافة بعض المياه لجعلها متجانسة أكثر أو بعض من السميد لضبطها.

- لضمان نجاحها يجب أن تكون الصينية مناسبة مع كمية الخليط، وفي هذه الوصفة ستكون صينية مقاس 28.

- ادهني الصينية بالسمن، ثم ضيفي إليها خليط البسبوسة.

- ضعيها في الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

- خلال وجود صينية البسبوسة في الفرن جهزي الشربات.

- ضعي في إناء على النار، كوبان سكر والمياه وأتركيهم حتى الغليان ويصبح لونه ذهبي.

- ضيفي إلى الشربات عصير الليمون قلبيهم جيدًا، ثم ضيفي عليها معلقة من السمن لتعطي شكلًا لامعًا للبسبوسة.

- بعد خروج البسبوسة من الفرن ضيفي الشربات عليه.

- تقدم باردة.