من هو عمر شريف ابن منى زكي بمسلسل تحت الوصاية؟.. اشتهر بدوره مع ماجد الكدواني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات عدة تلقاها الطفل عمر شريف، الذي يجسد دور الطفل «ياسين» ابن منى زكي، ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية، لأدائه البارع في تقديم شخصية الطفل صاحب المسؤولية، الذي يحاول مساندة والدته ودعمها دائمًا رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة، وهو ما ظهر في أولى حلقات العمل، خصوصًا بعد تقديم نصيحة لوالدته قبل صعودها على متن مركب الصيد وتشغيلها.

معلومات عن الطفل «ياسين» في تحت الوصاية

ومع دوره المميز ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية، تساءل المتابعون عمن يكون هذا الطفل، لذا نُقدّم أبرز المعلومات عنه في السطور الآتية، وفق حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يدعى عمر شريف.

- يبلغ من العمر 13 عامًا.

- شارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين الدراما والسينما قبل الظهور في مسلسل تحت الوصاية، من بينها «دايما عامر»، و«برا المنهج»، و«رحلة البحث عن علا»، وفيلم «الجريمة».

- جاءت مشاركته في بطولة فيلم «برا المنهج» أمام الفنان ماجد الكداوني، بمثابة انطلاقته الفنية الحقيقية.

- حصل على شهادة التقدير الإبداعية للطفل من مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره في فيلم «برا المنهج».

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ما يقرب من 31 ألف شخص.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

في إطار اجتماعي درامي مشوق، تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، حول «حنان» التي تحاول التخلص من تسلّط أهل زوجها عليها وأطفالها بعد وفاة زوجها، وتقرر السفر بطفليها لمدينة دمياط، وتشغيل مركب الصيد الخاصة بزوجها قبل وفاته، ومن ثم تقوم بتغيير هويتها بالتزوير وتغيير اسمها لـ«ليلى»، وذلك حتى لا يتمكن أهل زوجها من الوصول إليها.