ماذا يحدث لجسمك حال الإفطار على القهوة والسجائر في رمضان؟.. أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني المدخنون ومعتادي تناول القهوة في الصباح طيلة شهر رمضان المبارك، خلال ساعات الصيام، إذ يُصاب الكثير منهم بالصداع والأرق، وقد يصل للتوتر، بسبب المعاناة من قلة التدخين أو تناول الكافيين، الأمر الذي يدفع الكثير من الصائمين على تناول القهوة والتدخين فور سماع أذان المغرب بدلًا من تناول المياه والتمور، أو حتى وجبة الطعام الأساسية.

ماذا يحدث لجسمك حال الإفطار على القهوة والسجائر في رمضان؟

ويتساءل الكثير حول ماذا يحدث لجسمك حال الإفطار على القهوة والسجائر في رمضان؟، فهل الأمر قد يترك مخاطر صحية كبيرة، إم إنه لا بأس من الإفطار على القهوة والسجائر.

خطورة التدخين على الريق.. وزارة الصحة تحذر

من جانبها، حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من الإفطار على تدخين السجائر، مؤكدة إن التدخين من العادات الخاطئة والمدمرة لصحة الإنسان؛ حيث يسبب عدة أمراض، وعلى رأسها السرطان والانسداد الرئوي.

وأوضحت وزارة الصحة لإن فُرص الإصابة بهذه الأمراض تُكثر عند شرب السجائر على الريق أي بعد فترة طويلة من الصيام.

5 أيام فقط بداية الإقلاع عن التدخين

وشددت وزارة الصحة والسكان المواطنين على ضرورة الإقلاع عن هذه العادة، موضحة إن هناك عدة أعراض تظهر على الشخص بعد 5 أيام من الإقلاع، وعلى رأسها «الصداع وقلة التركيز والعصبية واضطراب في النوم»، موضحة إن تجاوز فترة ظهور الأعراض، يساعد في التخلص من التدخين.

مخاطر القهوة في رمضان

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حذر من قبل في تصريحات لـ«الوطن»، من مخاطر القهوة في رمضان، ناصحًا على المواطنين بتجنبها بشكل يومي، ليس فقط في شهر رمضان ولكن بوجه عام، لأنها تعمل على ضعف عضلة القلب، وهناك حالات قد تتعرض إلى الإصابة بالأزمات القلبية أو التجلطات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تناول القهوة والنسكافيه، يتسبب في ضعف عضلة القلب بسبب وجود نسبة عالية من المنبهات، والتى بدورها تعمل على ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بالأزمات القلبية

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في تصريحات تلفزيونية، أن تناول السجائر على الريق مع القهوة ينذر بإصابة الشخص بالأزمات القلبية، حيث يحتوي الجسم في هذا الوقت على لزوجة في الدم بسبب عدم تناول الطعام، ما يُسبب في حدوث امتصاص عالي للنيكوتين عند وصوله إلى الدم.