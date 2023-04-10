خطوات فتح مشروع مربح من وحي الدراما.. أفكار مضمونة في جت سليمة وكشف مستعجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يفكر الشباب من الجنسين دائمًا في فتح مشروعات خاصة بهم، لتأسيس أفكار ومجالات خاصة بهم بدافع البحث عن الرزق، وممارسة الأعمال والقدرة على تغيير حياتهم للأفضل، خاصةً تبحث الكثير من السيدات والبنات عن أفكار لمشروعات خاصة بهم، وهو ما سُلط عليه الضوء في مسلسلات رمضان كشف مستعجل وجت سليمة، بطرح أفكار جديدة للمشروعات، لذلك نعرضها من خلال «هُن»، مع خطوات تساعد على فتح مشروعك الخاص.

مشروعات في مسلسلات رمضان

تعمل المشروعات على تنمية فكرة ريادة الأعمال والثقافة المهنية وتحل مشكلة التوظيف، وفي مسلسل كشف مستعجل يظهر يوسف، الدور الذي يجسده الفنان مصطفى خاطر بدور الشيف، الذي يحب الطبخ ويوجد بعض الأمور التى يريد أن يقوم بها حتى يحقق حلمه في إنشاء مشروعه الخاص، وفي مسلسل جت سليمة تظهر سليمة، الدور الذي تجسده دنيا سمير غانم، وهي لديها مشروعها الخاص التي تعمل على تطويره.

خطوات لفتح مشروع خاص

وللمساعدة على فتح مشروعات خاصة، تقدم نور جلال إحدى المدربات بالمبادرة الشبابية «بادر»، الخاصة بإقامة المشروعات، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، خطوات لتسهيل إنشاء المشروعات على أرض الواقع، وهي كالتالي:

- كتابة خطة عمل ومعرفة ما الهواية أو المشروع التي تهدف إليه.

- معرفة المستهلك.

- تحديد السوق الذى يجب استهدافه.

- التثقيف المالي، أي المعرفة بجوانب ‏كيفية إدارة الأموال، ووضع رأس مال لإقامة المشروعات، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة مع الخدمات التكنولوجية.

- الإجراءات القانونية لتكوين الشركات.

- معرفة إجراءات المنافسين وتحديد نقاط الاختلاف التنافسية.

- كيفية تقديم المشروع للجميع.

فتح مشروع المطعم أو المكتبة

فمثلًا لإنشاء مشروع الطهي أو إقامة مطعم، مثل مسلسل كشف مستجعل، يكون تطبيقًا للخطوات التالية:

- تحديد نوع المطعم والأطعمة التي تقدم به، من خلال معرفة المستهلك الذي تتوجه إليه، فمثلًا إذا كان المطعم لكبار السن، عليك أن يكون محتوى الأطعمة تناسبهم، وهذه النقاط شاملة تحديد السوق الذي يتم استهدافه.

- تحديد رأس المال الذي تريد إقامة المطعم به، وتصميم وتخطيط مساحة المشروع.

- إتخاذ الإجراءات القانونية، والحصول على الأوراق المتعلقة بالمشروع والتراخيص.

- تحديد العلامة التجارية من الشعار والصور التى توضع.

- تحديد نقطة الاختلاف التنافسية خدمة سريعة أو مطعم سريع.

- الإعلان عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أو الإعلانات على حسب الفئة المقدم إليها.

وتنطبق خطوات فتح المشروع على مكتبة دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة.