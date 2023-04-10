«إيمان» أربعينية تبدع في تصميم الشخصيات الرمضانية وتشكيل التحف.. والدها كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحف فنية لشخصيات رمضانية، ارتبط بحبها الكثير وخطفت قلوب الجميع، شغلتها السيدة الأربعينية إيمان محمد، وأبدعت في تشكيلها بأنامل مبتكرة، بعدما استطاعت الاحتراف في تصميم القطع الفنية، ولفتت الأنظار لروعة تصميمها، وبأدوات ساحرة، تمكنت من صناعة مجموعة من التحف والأنتيكات المرتبطة بشهر رمضان في أشكال مختلفة ومميزة، على رأسها شخصية فنانيس الذي أحبها الأطفال والكبار.

شخصيات رمضانية بأنامل «إيمان»

حبها لصناعة التحف والأنتيكات المختلفة دفع «إيمان» لإنتاج التحف الرمضانية، وساعدها حصولها على دبلوم التجارة لتوسيع مداركها، قائلة خلال حديثها لـ«هُن»: «رباني أبي على حب الصناعة والتشكيل بيدي، إذ امتلك ورشة لصناعة العود الموسيقي، ما دفعني لتعلم صناعة التحف والأنتيكيات المختلفة، وتشكيل القطع الفنية، كما كان يصمم أبي العود، وبدأت بالفعل منذ سنة واحدة، وبعد الحصول على بعض الورش التدريبية مع متخصصي هذا المجال الفني، رغبت في خوض تجربة صناعة الأنتيكات والتحف، وصنعت الكثير من الأشكال، واستغليت الصناعة وربطتها بالشخصيات التي يحبها الناس في شهر رمضان، وأثنى عليها الجميع».

الفوانيس.. بطل رمضان

أحبت «إيمان» ربط هوايتها بشهر رمضان لإدخال السرور على القلوب، بإحضار شخصية «فنانيس» التي تظهر على التليفزيون في المنازل، قائلة: «أحببت صناعته لأنه يحبه الجميع، واستخدمت عددًا من الخامات المتنوعة مثل خامة النحاس الأصفر والحجارة والبولستر والجبس، والقوالب، والقطعة الواحدة صممتها في وقت وجيز، متوقفًا ذلك على الحجم والشكل المماثل لما يطلبه الناس»، وأضافت أنها سعيدة كثيرًا بردود الأفعال التي تتوالى عليها منذ نشر الشخصيات الرمضانية.

أُمنية وطلب إيمان

تحب إيمان التاريخ المصري وتريد توثيقه بشتى أشكاله، وتخلق صناعات وأشكال عديدة وتستغل موهبتها في تصميم كل ما يحبه المصريين، لتوفير كل ما يحتاجه أبناؤها، ولترسيخه ليكون محتوى تاريخي فيما بعد، وعن أمنيتها قالت إنها تتقن الصناعة وتصنع القطعة بحُب، فتتمنى وصولها إلى الجميع، بالإضافة إلى فتح ورشة خاصة بها، تملأها بكل ما تشتهيه الأنفس من التحف، وتقدم من خلالها الدورات التعليمية للسيدات والبنات، لكي يعتمدن على أنفسهن.