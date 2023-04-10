طريقة عمل مقشر الليمون والعسل في المنزل.. بشرة منعشة قبل العيد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تسعى العديد من السيدات والفتيات إلى الحصول على بشرة نضرة وخالية من الهالات السوداء والتصبغات، ولا سبيل لذلك إلا من خلال العناية بالوجه بطريقة صحيحة دون دفع مبالغ نقدية كبيرة.

ومع اقتراب العيد ترغب النساء في معرفة طريقته، لذا تستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، أفضل الطرق لعمل مقشر للبشرة بمكونات بسيطة وبتكلفة أقل، وذلك وفقا لما نشرته مجلة «elle»، الفرنسية.

مكونات مقشر البشرة

1 كوب سكر عضوي.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف.

15 قطرة من زيت الليمون العطري.

15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي.

طريقة عمل مقشر العسل بالليمون

الخطوة الأولى: أخلطي السكر وإكليل الجبل المجفف وزيت الزيتون والعسل الخام معًا.

الخطوة الثانية: أضيفي الزيوت العطرية وحركيها حتى تمتزج، يمكنكِ تخزين هذا المقشر في برطمان زجاجي لمدة تصل إلى 3 أشهر.

الخطوة الثالثة: طبقيه خلال الاستحمام ودلّكي به بشرتكِ المبلّلة بحركات دائرية لعدّة دقائق قبل شطفه بالماء فقط.

الخطوة الرابعة: جففي بشرتكِ وضعي الكريم المرطب.

فوائد استخدام مقشر البشرة بالعسل والليمون

يحتوي الليمون على أكثر الزيوت المفيدة للعناية بالبشرة، إذ أنه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، كما يساعد في التخلص من حب الشباب وآثار البثور، بالإضافة إلى تأخير ظهور التجاعيد كونه يزيد من مرونة الجلد ويساعد في تنشيط الخلايا، فضلا عن أنه يخفف من إفرازات البشرة الدهنية، ما يجعله مثاليا لصاحبات البشرة الدهنية.

ويعد زيت الزيتون مرطبا رائعا للبشرة ومضاد للأكسدة، ويزيل السموم المتراكمة في المسام، كذلك يهدئ البشرة ويشفيها بفضل غناه بالفيتامين E، يعمل السكر على تقشير البشرة وتنظيف المسام والتخلص من خلايا الجلد الميتة، بينما يساهم العسل في حبس الماء داخل البشرة والحفاظ على رطوبتها، بالإضافة إلى التخلص من حب الشباب بفضل غناه بمضادات الأكسدة.