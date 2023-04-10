شروط رفع الزوجة قضية خلع صحيحة.. أزمة فجرتها أحداث مسلسل ضرب نار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمات عديدة فجرتها الأحداث الأخيرة من مسلسل ضرب نار، وذلك بعد خروج جابر الكوماندا من السجن، ويلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتمكنه من الوصول لمكان مهرة، التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد محاولات طويلة من البحث عنها.

أزمة خلع مهرة لـ جابر الكوماندا في ضرب نار

وتوالت الأحداث في مسلسل ضرب نار بمواجهة «جابر» و«مهرة» وجهًا لوجه، واعترافها له بأنها خلعته في أثناء تواجده داخل السجن، ليرد عليها منفعلًا بأنه رافض لقرار الخلع ويصر على أنها ما تزال على ذمته، لكنها أصرت على موقفها منه وتركته.

شروط الخلع الصحيحة

وبتسليط الضوء على أزمة الخلع بين الأزواج خلال أحداث مسلسل ضرب نار، يرغب الكثيرون في معرفة ما هي شروط وضوابط الخلع الصحيحة، ما نكشف عنه طبقًا لقانون الأحوال الشخصية.

ووفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، قد نصت المادة (20)، في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص برفع الدعوى ونظرها بمسائل الولاية على النفس، أنه «يمكن أن يتراضى كل من الزوج والزوجة على الخلع فيما بينهما، وإنه إذا لم يتم التراضي، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وقامت بخلع زوجها، فيجب عليها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن ترد الصداق الذي أعطاه لها، وحينها تحكم المحكمة بتطليقها عليه».

3 أشهر مدة للتصالح قبل الحكم بالخلع

وأضافت المادة (20) في قانون الأحوال الشخصية، أن المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع، إلا بعد القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين تستمر لمدة 3 أشهر، وبناء عليه تقوم المحكمة بندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما أقر القانون في المادة نفسها، أنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع وقتها، ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال «طلاق بائن».