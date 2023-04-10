سحور 19 رمضان.. طريقة عمل الكبة السوري في البيت زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع تحضيرات سحور 19 رمضان، تحاول العديد من ربات المناول تحضير أشهى الأطباق، والتجديد في طاولة السحور لتقديم وصفات وأصناف مختلفة عن المعتادة في الأيام الماضية، إذ تلجأ الكثير منهن للبحث عن وصفات مختلفة خاصة لو بمكونات متوافرة في المنزل، ويرصد «هُن» في السطور التالية طريقة عمل الكبة السورية، بخطوات سريعة وتكاليف قليلة للغاية، لتحضيرها في سحور 19 رمضان.

مقادير عمل الكبة السوري

• كيلو من البرغل الناعم.

• كيلو لحمة حمراء مفرومة بشكل ناعم.

• بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما.

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

• ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

• نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

• ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

طريقة عمل الكبة السوري

1- في الخطوة الأولى، قومي بنقع كمية من البرغل في الماء، وذلك لمدة تتراوح بين 20 دقيقة إلى ساعة.

2- قومي بتتبيل اللحمة بالبهارات واخلطيها جيدا.

3- ضيفي البرغل إلى اللحمة، مع رشة ملح، وامزجيهم جيدًا.

4- في الخطوة التالية، اخلطي خليط البرغل والبهارات في الخلاط الكهربائي.

4- على الجانب الآخر، وعلى نار هادئة، حمري البصلة على النار حتى تصبح باللون الذهبي.

5- ضيفي اللحمة المفرومة المُتبلة لها، واستمري في التقليب، حتى تنضج اللحمة وتصبح باللون البُني.

6- ارفعي الخليط من على النار، وقومي بتقسيم البرغل باليد إلى قطع كروية.

7- قومي بفرد عجينة البرغل بعد تقسيمها، واحشيها باللحم ثم اغلقيها جيدًا.

8- حمري قطع الكبة في الزيت الغزير، حتى تمام النضج وتقدم ساخنة.