الامارات | الطريق إلى «كوب28» في ندوة الثقافة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي مجلساً رمضانياً علمياً بعنوان «الطريق إلى COP28».

وشارك في المجلس وزير التغيّر المناخي والبيئة السابق، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، والوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغيّر المناخي بالوكالة في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، والنائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد مراد، ومدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، الدكتور سعيد الظاهري، وأدار المجلس رئيس جامعة دبي رئيس نادي الإمارات العلمي، الدكتور عيسى البستكي، بحضور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، ومجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ولفيف من المتخصصين والمهتمين.

وتضمنت محاور المجلس استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز الإسه امات المحددة وطنياً في تقليل الانبعاثات ودعم إجراءات التكيف، ومواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمسؤولية البيئية، وتعزيز التعاون الدولي بشأن تغيّر المناخ، ودعم تطوير التقنيات المبتكرة، ودعم البحث العلمي لتطوير تقنيات منخفضة الكربون، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الطاقة المتجددة، والدور الشبابي المحوري في منظومة العمل المناخي العالمي. وأوصى المشاركون في المجلس بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للتغيّر المناخي تكون متوافرة للجامعات مجاناً، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتكثيف في نشر البحث العلمي والدراسات والبيانات العلمية.