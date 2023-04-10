الامارات | مراسم وداع أميركية لـ «يا يا» قبل عودتها إلى الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع زوّار حديقة حيوان ممفيس، أول من أمس، الباندا العملاقة «يا يا» في حفل قبيل رحلتها عائدة إلى الصين.

مراسم الوداع، التي تخللتها عروض ثقافية صينية، تمثل نهاية إعارة مدتها 20 عاماً مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان التي قدمت «يا يا» إلى ممفيس.

وحضر نحو 500 شخص الفعالية التي تضمنت أيضاً عرضاً من مدرسة هابي كونغ فو في تينيسي.

ولدت «يا يا» في الثالث من أغسطس عام 2000 في بكين، وانضمت في ممفيس إلى «لي لي»، الباندا الذكر الذي ولد في 18 يوليو 1998 ونفق في فبراير الماضي قبيل العودة المزمعة إلى الصين.

وعلى الأرجح ستعود «يا يا» إلى الصين في نهاية الشهر الجاري، حسب المتحدثة باسم الحديقة ريبيكا وينشستر. وتقول الحديقة إن حيوانات الباندا مهمة لمشروعات البحث العلمي والحفاظ على الأنواع، وساعدت في اختبار بعض ملامح الثقافة الصينية.

ويبلغ العمر المتوقع للباندا العملاقة في البرية نحو 15 عاماً، لكنها قد تعيش في الأسر حتى تبلغ 38 عاماً. وبفضل عقود من الحفاظ على النوع في البرية ودراسة الباندا في الأسر، نجت الباندا العملاقة من الانقراض وزادت أعدادها من أقل من 1000 إلى أكثر من 1800 في البرية والأسر.