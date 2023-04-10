الامارات | مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ينطلق 3 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي سيجمع في مكان واحد نخبة من فناني وصُنّاع ومنتجي الرسوم المتحركة، مع ناشري كتب الأطفال واليافعين، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو المقبل بمركز إكسبو الشارقة، على هامش الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

ويتضمن المؤتمر دورات وعروض أفلام، ولقاءات واجتماعات مع الناشرين والمنتجين، كما يخصص منصّات للتواصل المباشر مع نجوم عالم الرسوم المتحركة، أمثال: جون نيفاريز، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم «كوكو»، وساندرو كلويزو، فنان الرسوم المتحركة ومصمم الشخصيات الفائز بجائزة «آني» عن فيلم «عودة ماري بوبينز»، وتاكاهيرو يوشيماتسو، مخرج «دراغون بول» و«دراغون بول زد».

وقالت المديرة التنفيذية للمؤتمر، خولة المجيني: «على مدار ثلاثة أيام، سيقدم المؤتمر لعشاق الرسوم المتحركة (الأنيميشن) فرصة الاستمتاع برحلة إلى عالم الرسوم المتحركة، والتعرف إلى كواليس تحريك الصور وبث الحياة فيها»، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل خطوة جديدة في جهود الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب نحو الارتقاء بالمحتوى المرئي المخصص للأطفال، إذ يوفر منصّة للخبراء ويقدم لهم فرصة لقاء أفضل الناشرين وفناني الرسوم المتحركة (الأنيميشن) والمنتجين في العالم، لاستكشاف آفاق التعاون وبيع وشراء حقوق الإنتاج والنشر، وبناء مجتمع من المتخصصين بالرسوم المتحركة في المنطقة.