الامارات | متحف بيكاسو في أنتيب يحيي ذكرى وفاة الفنان الـ 50

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 50 عاماً على وفاة الرسام الشهير في الثامن من أبريل عام 1973، أطلق متحف بيكاسو في مدينة أنتيب في جنوب شرق فرنسا، أول من أمس، الفعاليات الخاصة بهذه الذكرى، عبر افتتاح معرض يتمحور حول السنوات الأخيرة من حياته. ويقدم معرض «بيكاسو 1969-1972» حتى الثاني من يوليو المقبل، في أنتيب 37 لوحة وأربعة أعمال ورقية نفذها الفنان خلال تلك السنوات في موجينس قرب أنتيب، حيث كان يعيش منذ عام 1961 وحتى وفاته. وأعار هذه الأعمال الكبيرة الحجم، وبينها «تمثال نصفي لرجل يرتدي قبعة» و«توريرو»، متحفا بيكاسو في باريس وملقة ومعارض خاصة وعائلة الفنان.

ولم يتوقف بيكاسو عن الإبداع حتى آخر جلسة عمل له في 12 نوفمبر 1972، قبل أسابيع من وفاته عن 91 عاماً.