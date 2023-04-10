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الامارات | متحف بيكاسو في أنتيب يحيي ذكرى وفاة الفنان الـ 50

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أنتيب (فرنسا) ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 50 عاماً على وفاة الرسام الشهير في الثامن من أبريل عام 1973، أطلق متحف بيكاسو في مدينة أنتيب في جنوب شرق فرنسا، أول من أمس، الفعاليات الخاصة بهذه الذكرى، عبر افتتاح معرض يتمحور حول السنوات الأخيرة من حياته. ويقدم معرض «بيكاسو 1969-1972» حتى الثاني من يوليو المقبل، في أنتيب 37 لوحة وأربعة أعمال ورقية نفذها الفنان خلال تلك السنوات في موجينس قرب أنتيب، حيث كان يعيش منذ عام 1961 وحتى وفاته. وأعار هذه الأعمال الكبيرة الحجم، وبينها «تمثال نصفي لرجل يرتدي قبعة» و«توريرو»، متحفا بيكاسو في باريس وملقة ومعارض خاصة وعائلة الفنان.

ولم يتوقف بيكاسو عن الإبداع حتى آخر جلسة عمل له في 12 نوفمبر 1972، قبل أسابيع من وفاته عن 91 عاماً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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