أسهل 3 لفات طرح للأفراح والمناسبات.. مناسبة لكل الأذواق والأعمار

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في فصل الصيف يكون الاهتمام من قبل بعض السيدات عن أسهل 3 لفات طرح للأفراح والمناسبات، وذلك لسبب طبيعية الشهور الدافئة التي تنتشر فيها عقود الزواج، وهناك سفريات وأحداث مختلفة تتطلب الملابس السوارية ولفات للحجاب مناسبة أكثر للمناسبة، وحتى لا تحتارين في ذلك الأمر يقدم لك «هن» لفات الحجاب المناسبة لوجهك ومناسباتك الخاصة، وفقًا لموقع «style craze» البريطاني.

أسهل 3 لفات طرح للأفراح والمناسبات

أول ستايل في أسهل 3 لفات طرح للأفراح والمناسبات، هو ستايل لفة الحجاب الإيراني، هي من الملفات المناسبة للمحجبات، لكنها تختلف حسب اختلاف الأذواق، لكن الشائع فيها هي لفة الطرحة التي تظهر جزء من الشعر، وتغطية الباقي بطرحة قطنية يكون طرفها على الظهر، والطرف الآخر من الأمام.

الطرحة الماليزي

أما عن ستايل الطرحة الماليزي، فهو على الرغم من قدمه، لكن يظل واحدا من أسهل 3 لفات طرح للأفراح والمناسبات، وتختلف طريقة لف الطرحة بالنمط الماليزي بين الأسلوب والآخر، لكنها في كل الحالات طرحة خفيفة تلف حلو الرقبة وتداري الكتف، مع استخدام طبقة قطنية تغطي الجبهة من أعلى، وهو مناسب للمختمرات والمنتقبات؛ لأنه لا يظهر الشعر أو الرقبة.

لفة الحجاب التركي

يعتبر الحجاب التركي واحدا من أسهل 3 لفات طرح للأفراح والمناسبات، وتختلف طريقته بين تغطية الرقبة وجزء من الجبهة وفوقها الطرحة، مع خروج بعض الإكسسوارات من الطرحة، مثل الحلق أو تلك الأخرى التي تعتمد على لفة الطرحة فقط، وإظهار جزء من الرقبة تظهر معها الأذنان والإكسسوارات، وتتناسب هذه اللفة مع جميع الملابس.

نصائح عند ارتداء الطرحة

- لثبات الحجاب لمدة طويلة خلال اليوم، احرصي على وضع البندانة المصنوعة من القطن على الرأس أسفل الحجاب لتثبيته.

- احرصي على اختيار الألوان المناسبة للون بشرتك، والتي تظهر جمالها وتعمل على تفتيحها.

- احرصي على تنسيق حجاب من نفس لون الحذاء، بالإضافة إلى اختيار الشنطة التي تلائم الملابس.

- إذا كنت متأخرة على موعد خاص بك، يمكنك الاستعانة بلف الحجاب بدون دبابيس، إذ تعتبر من الطرق السريعة التي لا تأخذ وقتا.