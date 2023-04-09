كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟.. أمين الفتوى يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع قُرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يبدأ الحديث عن كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟ وهل كافة الذهب يجب عليه إخراج الزكاة، فالزكاة فرض على جموع المسلمون يخرجها المسلم قبل استقبال عيد الفطر المبارك لمستحقيها، بحسب ما تحدد دار الإفتاء قيمتها سنويًا عن كل فرد، سواء بالمال، أو الذهب، إلا أن زكاة الذهب تتوقف دومًا على طبيعة الذهب الموجود، من الزينة أو الادخار.

كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟

وتساءل العديد من السيدات عن كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟، وهل كافة أنواع الذهب يخرج عنها زكاة؟، ومتى يُعفى خروج الزكاة عن الذهب؟.

كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ليس كل الذهب عليه زكاة، وإن خروج الزكاة عن الذهب تتوقف على أربعة أنواع، وهي:

- الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» وحينها يكون على المزكي ربع العشر، بمعنى أن يعرف مقدار الذهب، ثم يضرب المقدار في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.

- من يشتري السبائك الذهبية لادخارها

- من يشتري ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه

- إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.

كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟

أما عن كيفية حساب زكاة ذهب الزينة؟، أكد أمين الفتوى إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أو للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.