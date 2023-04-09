الامارات | مصر: قطار يخرج عن سكة الحديد.. ويدخل منزلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج قطار في جنوب مصر عن مساره، مساء اليوم الأحد، ليصطدم بأحد منازل القرية.

وفي التفاصيل، شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.

وتم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.