رغم نجاحها في جعفر العمدة «وداد» تتحدث عن الأذى: «ربنا مش بيحبه».. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعيش الفنانة جوري بكر، التي تجسد دور «وداد» بمسلسل «جعفر العمدة»، حالة من الانتعاش والنجاح الفني، إذ لاقى مشهدها بنهاية الحلقة الـ 17 من مسلسل «جعفر العمدة» استحسانًا كبيرا من قِبل الجماهير، مشيدين بها وبالأداء المقدم منها، في نهاية الحلقة رغم عدم نطقها بكلمة واحدة، إذ اعتمدت على النظرات بين الخوف والفرح، والكيد.

وداد تثير الجدل بزواجها في جعفر العمدة

وشهت الحلقة الـ 17 من مسلسل «جعفر العمدة»، جدلًا كبيرا بعدما انتهت بمشهد زواج وداد المفاجئ من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، رغم إنها ما تزال على ذمة زوجها سيد، شقيق «جعفر» والذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، لتنتهي الحلقة مع تساؤلات الجمهور : «شهور العدة فين؟».

وداد تتفاعل مع الجمهور

وتفاعلت الفنانة الشابة جوري بكر، مع المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إذ شاركت ردود أفعالهم المتمثلة في بعض المنشورات الساخرة، والآراء حول دورها، وعادت نشرها مُجددًا، معبرة عن شكرها وامتنانها لهم.

«وداد» تتحدث عن الأذى: «ربنا مش بيحبه»

ووسط حالة الانتشار الكبير لمشهد زواج «وداد» بمسلسل «جعفر العمدة»، نشرت الفنانة جوري بكر، مقطع فيديو للداعية مصطفى حسني، يتحدث فيه عن الأذى، قائلًا: «ربنا مش بيحب يأذي حد» دون أن تعلق أو تفصح عن الأسباب.

أول رد من «وداد» على زواجها في «جعفر العمدة»

ورد حساب منسوب للفنانة جوري بكر، التي تقوم بدور «وداد» في مسلسل جعفر العمدة، على الجدل المثار حولها، عقب انتهاء حلقة السبت، إذ انتهت الحلقة الـ17 بزواجها من «شوقي فتح الله» وهي على ذمة رجل آخر.

وعلقت الصفحة المنسوبة لـ جوري بكر، على منشور ساخر لصانعة المحتوى «رانيا يحيى»، وهي تسخر من أحداث الحلقة متسائلة: «عملتيها إزاي فين شهور العدة» لترد: «خلعته».