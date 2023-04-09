الامارات | جريمة تصدم الشارع المغربي .. قتلها ووضع جثتها داخل ثلاجة بيتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت قوات الأمن المغربية، أمس، من القبض على المشتبه فيه في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها. وكانت جريمة صدمت الشارع المغربي حين عثرت السلطات على جثة سيدة ثلاثينية داخل ثلاجة منزلها قبل أيام وقد تم تشويهها.

وأوضح مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما كشفت التحريات الميدانية أنه متورط في قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، وإخفاء جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك.

وأفاد المصدر بأن مصالح الأمن "كانت قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تمكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه"، وفقما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.