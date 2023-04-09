الامارات | يزيدان الشعور بالعطش.. احذروا هذين المشروبين في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت خبيرة تغذية تركية من أن الإكثار من الشاي والقهوة بشكل مفرط يزيد العطش في نهار رمضان. كما حذرت من الإكثار من الأطعمة الدهنية والمالحة والسكرية، لأنها تزيد الشعور بالعطش أثناء الصيام أيضا.

وقدمت بينار سوكولماز كايا، رئيسة قسم التغذية والحمية بكلية العلوم الصحية بـ"جامعة أوندوكوز مايس" بعض التوصيات للصائمين منها أنه يجب الحفاظ على توازن الماء والسوائل في الجسم خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن البعض يخلط بين الحاجة إلى الماء والحاجة إلى السوائل.

وأضافت "استهلاك السوائل لا يعني شرب الماء، فمن المفيد عدم استهلاك أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم، وعدم تجاوز 3-4 فناجين من القهوة سريعة الذوبان".

وقالت: "نظرًا لأنها تسبب طرح السوائل من الجسم، تزداد الحاجة اليومية إلى الماء وسيشعر الشخص بمزيد من العطش والتعب والإرهاق أثناء النهار".

كما أوصت الخبيرة التركية بعدم الإفراط في تناول الشاي، نظرا لأنه ذو خاصية مدرة للبول.

وقالت : "عندما نستهلك الكثير من الشاي في السحور، قد يصاب جسمنا بالجفاف أثناء النهار".

وأشارت إلى أنه يتعين الانتباه إلى أن الشاي مدر للبول ويتسبب بطرح الماء من الجسم وبالتالي الشعور بالعطش أكثر.

وأفادت أنه يمكن احتساء الشاي أثناء تبادل أطراف الحديث مع العائلة بعد الإفطار شريطة عدم الإفراط.

كما حذرت من تناول الأطعمة شديدة الملوحة والدسمة بشكل مفرط، وأكدت أنه يجب تناول أطعمة خفيفة في السحور مثل البيض والجبن والطماطم.