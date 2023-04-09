من هو زوج جوري بكر صاحبة شخصية «وداد» الحقيقي؟.. «احتفلوا بزفافهم من شهر» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجح مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، أن يكون حديث الجماهير منذ عرض الحلقة الأولى من العمل، وحتى حلقة أمس، الـ17، إذ شهدت تصاعدا كبيرا في الأحداث، والعديد من المشاهد البارزة على رأسها زواج وداد المفاجئ من شوقي فتح الله الذي يجسد دوره الفنان منذر رياحنة عقب خروجه من السجن، وهي ما تزال على ذمة زوجها سيد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم، لتنتهي الحلقة وسط سؤال المتابعين: «شهور العدة فين؟».

جوري بكر تتصدر محركات البحث بسبب شخصية وداد

وتصدرت الفنانة جوري بكر، التي تجسد شخصية «وداد» زوجة شقيق جعفر العمدة، محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع انتهاء حلقة أمس، إذ لاقى مشهدها جدلًا واسعًا، خاصة بعد حفل زفافها أمس بنهاية الحلقة.

صور زفاف جوري بكر تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

ومع تصدر الفنانة «التريند» عادت صور حفل زفافها الحقيقي تتصدر المشهد، إذ شاركت مي الباهي، خبيرة التجميل، لقطات من زفاف جوري بكر، خلال وضع المكياج، ما دفع البعض يبحث عن صور زفافها الحقيقية.

من هو زوج جوري بكر صاحبة شخصية «واداد» الحقيقي

واحتفلت الفنانة والمذيعة جوري بكر، بحفل زفافها في مارس الماضي، على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وسط حضور كبير داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وأطلت بفستان مرصع من توقيع سماح مهران، ومكياج لـ مي الباهي.

وحرصت جوري على عدم الإفصاح عن معلومات عن زوجها، مكتفية بمشاركة عدة صور من حفل الزفاف.

ونشرت جوري، مقطع فيديو من حفل زفافها يجمعها بزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «أنا لو قعدت عمري كله أشكركم على أجمل يوم في عمري مش هوفيكم حقكم متحرمش منكم».

وكانت جوري، أعلنت خطبتها في سبتمبر 2022، ونشرت مقطع فيديو لإعلان خطوبتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: «قلت نعم لحب حياتي».

معلومات عن صاحبة دور وداد في جعفر العمدة

وتجسد الفنانة جوري بكر شخصية وداد زوجة شقيق جعفر العمدة، التي نستعرض أبرز المعلومات عنها في السطور الآتية، حسب حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت بالإسكندرية.

- من مواليد أكتوبر 1988.

- تعمل كمقدمة برامج وممثلة.

- درست في كلية الإعلام، وتخصصت بقسم الإذاعة والتليفزيون.

- اتجهت لدراسة التمثيل في العاصمة البريطانية لندن.

- عملت في الإمارات لفترة في مجال المكتبات.

- بدأت جوري بكر أولى خطواتها نحو التمثيل من خلال عروض الأزياء، ثم مقدمة برامج.

- حصدت لقب أفضل عارضة أزياء في آسيا.

- حصلت على لقب Miss International.

- حصدت لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال مصر 2014.