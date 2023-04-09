قصة حب جديدة يتوقعها الجمهور لـ جابر الكوماندا في ضرب نار.. «بدأت بـ 4 كبدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أحداث مسلسل ضرب نار، نشب منذ اللقاء الأول قصة حب جمعت بين «مهرة» و«جابر الكومندا» تكللت بالزواج، ولكن تغيرت الأقدار سريعًا إذ بسبب الحالة المادية، تم اتهام جابر بالقتل والمتاجرة في الأدوية المغشوشة، وتتصاعد الأحداث حتى يدخل السجن ثم تخلعه مهرة، وتتزوج بآخر، تاركه خلفها حبها، ليخرج بعد ذلك مجتمعًا عليه ألم الفراق والظلم، ولكن كان للجمهور رأي آخر إذ توقعوا دخوله في قصة حب جديدة.

مسلسل ضرب نار

وخلال أحداث مسلسل ضرب نار، عندما خرج جابر من السجن، تفاجأ بكل ما حدث، ليذهب ليستريح قليلًا وجلس ليأكل على عربة كبدة، ليقابل فتاة، ويدور بينهما الحوار التالي:

قال جابر للفتاة: عايز 4 كبدة، لترد عليه قائلة: بس كده من عيني، ثم تقول لوالدتها باين عليه شقيان ثم تذهب له قائلة: الكبدة تتاكل وهي سخنة متستناش، ليعقب: زي الستات كده مبيستنوش حد أبدًا، لتقول له «أنت شكلك أتغدر بيك».

فيقول لها إن الغدر أسهل بكتير من إللي حصلي، أنا قلبي أتكوى بالفراق بكلمك، والعين مبتبكيش بس القلب بيبكي، ويشير إلى كل ما حدث له، ويبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في التفكير هل تنشب علاقة حب جديدة، ليعلق الجمهور مؤكدًا نشوب قصة حب جديدة بينهما بعد هذا الحوار.

قصة حب جديدة لجابر الكوماندا

علق رواد مواقع التواصل على الحوار قائلين: «جابر قبل ما يبدأ بداية جديدة لازم يصفى كل الحسابات القديمة»، «الظاهر في قصة حب جديدة هتبدأ»، متوقعين أن الحب سيبدأ مرة ثانية في قلب جابر، متنبئين ومنتظرين حلقة اليوم من مسلسل ضرب نار.