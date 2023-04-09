الامارات | محمد فؤاد لهنيدي :"عيب اتقي الله.. ده أنت هتتسأل قدام ربنا على كل ده"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار محمد فؤاد، خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ظهوره في برنامج "العرافة" لـ بسمة وهبة، والتي سألته عن علاقته مع محمد هنيدي، وحقيقة وقوع خلافات بينهما قبل سنوات بسبب "الغيرة".

وقال فؤاد "أغير منك أنت يا هنيدى.. عيب اتقي الله.. ده أنت هتتسأل قدام ربنا على كل ده"، وذلك ردا على تصريحات سابقة لـ محمد هنيدي، عندما قال إن: "هناك بعض الشوائب في علاقتي مع محمد فؤاد".

واستعاد محمد فؤاد، كواليس تعاونه السينمائي مع محمد هنيدي، حيث قال: "أنا كنت بصحيك يا هنيدي من النوم عشان التصوير، ده أنت عرفت الالتزام لما أنا زعلت منك عشان تلتزم في الشغل والمواعيد".

وتابع: "أنا كنت بحذف إفيهات من عندي وأقدمها له يقولها هو من غير حقد أو طمع.. إحنا عملنا الفيلم ده علشان نحب بعض.. مش علشان نطلع نقول الكلام ده عن بعض.. أنا مش غيران منه ولا غيره".

وبعد ساعات من تصريحات محمد فؤاد، نشر محمد هنيدي، فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، من حلقة قديمة له مع وفاء الكيلاني، حيث كانت تتحدث معه عن جماله والاحتفاظ بشبابه مهما كبر في السن، حيث علق على هذا المقطع، بقوله: "أنا مش بحسدك.. أنا بحقد عليك بس".

ووسط تكهنات وتخمينات من الجمهور، أعتقد البعض أن محمد هنيدي يقصد محمد فؤاد، والرد غير المباشر على تصريحاته، حيث قال أحد المتابعين: "الله.. ما تقول إنك قاصد فؤاد عشان برنامج إمبارح وخلاص"، فيما قال آخر: "بترد على فؤاد أنت".