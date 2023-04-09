دعاء طلب العافية من الله قبل الإفطار في رمضان.. كان يردده سيدنا محمد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص المسلمون على التقرب إلى الله بالعبادات والدعاء في شهر رمضان، لتحقيق كل ما يتمنوه والرزق، طمعًا في الاستجابة من الله سبحانه وتعالى، ويركز الجميع على الدعاء في الشهر المبارك، إذ أنه الوقت المرجو لاستجابة الدعاء، وكان يوجد كثير من الأدعية المستجابة، في رحلة دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، ونحن يجب أن نلتمس ونهتدي ونقتضي بهم، منها دعاء سيدنا محمد، بسؤال العافية التي هي أساس سير الحياة، ليقتدي بها الصائم قبل الإفطار.

دعاء قبل الإفطار

استجابة الدعاء، وصيغة طلب العافية من الله عز وجل، هو الأمر الذي أبرزه مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج «دعاء النبي»، على شاشة قناة الناس.

وتمثل في دعاء سيدنا محمد، «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت».

استجابة دعاء الصائم قبل الإفطار

قال عاشور، إن دعاء العافية، سئل رسول الله أي الدعاء أفضل قال اسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا الله عافاك في الدنيا والآخرة ماذا ستحتاج بعد، فاللذي يتمنى القوة والصحة، يقول «اللهم عافني في بدني»، «اللهم ارزقني العافية في جسمي»، فلما الجسم يتعافى سنعبد الله بصحة وكل الأعضاء ستذكر الله عز وجل، فما من شيء إلا يسبح بحمد الله.

واستكمل حديثه: «اللهم عافني في سمعي فلا أسمع به إلا خير ولا اسمع الإساءة أو النميمة اسمع ما يرضيك من الذكر، اللهم عافني في بصري ارزقني العافية في بصري، فأراك حولي حتى أقابلك يوم اللقاء، ولا أرى إلا الخير، ولا أرى إلا نعمك»، وهذه من أدعية الصائمين المستجابة.

دعاء الصائم في رمضان

كلما نزل الهم لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أيضًا في دعاء الصائم قبل الإفطار الاستناد على عديد من الدعاوى، وهي كالتالي:

- من أهم أدعية الصائمين اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

- من أدعية الصائمين، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي.

- اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- دعاء الصائم قبل الإفطار، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- دعاء قبل الإفطار اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ.

- اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني.

- من أدعية رمضان، اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط.

- اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

- دعاء الصائم اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.