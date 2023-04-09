«مكنتش كدة في فرحنا».. زوجة الفنان دياب تمازحه بسبب مشهد بمسلسل تحت الوصاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية بحفل خطوبة على أحد المراكب الكبيرة، المُزينة بالأضواء والورد، وغمرت وسعادة كبيرة الموجودين منهم «صالح» الذي يقوم بدوره الفنان دياب وخطيبته، الأمر الذي جعل الإعلامية هاجر الإبياري زوجة الفنان دياب تعلق على لحظات السعادة التي ظهرت على ملامح وجهه وتمازحه عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» ويرد عليها الاخير برسالة رومانسية.

تعليق زوجة «دياب» على مشهد خطوبته في مسلسل تحت الوصاية

وعلقت الإعلامية هاجر الابياري وهي تمازحه قائلة:« ده أنت مكنتش فرحان كدا في فرحنا».

أما «دياب» الذي استوعب الأمر سريعا رد عليها عبر خاصية الاستوري على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلا:«علشان كنت صغير وخام مبعرفش أعبر، لكن أنتي اللي في قلبي طبعا».

دور «دياب» في مسلسل تحت الوصاية

ويجسد «دياب» دور صالح شقيق زوج منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، وهو دور العم المقبل على الزواج لكنه يفاجئ باختفاء مركب شقيقه المتوفي الذي أخذها من أرملة أخيه، وبعد اختفائهم اتهمها بالسرقة وهي التهمة التي تواجه منى زكي في الحلقات القادمة، بجانب تزوير هويتها من «حنان» إلى «ليلى»، وخلال الأحداث يحارب دياب زوجة أخيه لكي يسترد المركب محاولا العثور عليها هي وأطفالها، لكن منى زكي لن تتنازل عن حق أطفالها بسهولة وتحاول من أجل خلق مستقبل أفضل بعيدا عن تحكم أهل زوجها بهم.