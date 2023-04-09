الطالبة الحديدية.. ابنة المنصورة تحصل على ذهبية العالم للقوة البدنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طالبة في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية في محافظة المنصورة، أعطاها الله قوة، حصلت بسببها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية، جيهان السويركي، حققت حلمها بمركز رائع، كما حققت أرقامًا قياسية جديدة لا مثيل لها.

احتراف لعبة القوة البدنية

«أحمد الله على أنني حققت مركزًا رائعًا، كما حققت أرقامًا قياسية جديدة باسمي، قالت «السويركي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، على قناة «اكسترا نيوز»: «احتراف لعبة القوة البدنية استغرق الكثير مني، أسكن في مدينة المطرية، وبسبب التمرين فإنني أقيم في المنصورة، فانفصلت عن أهلي تماما وأصبحت مسؤولة عن نفسي حتى أحقق حلمي وأكون قريبة جدا من مكان التمرين ومكان الدراسة».

صعاب خلال رحلة احترافها

وتابعت: «مريت بفترة صعبة جدًا فيها ضغط الدراسة والامتحانات والتمرين والإصابات، بس كان حبي ألعاب القوى، فالحمد لله كل شيء أصبح أفضل بكثير، في بداية الأمر لم يحفزني أهلي للعب هذه اللعبة، كل من حولي انتقدني وقالوا لي إنها لعبة عنيفة، وقالوا لي إن البنت مقتصرة على واجبات معينة لا يمكنها أداءها، لكنني حاولت إثبات أنه لا فارق بين ولد وبنت، والبنت يمكنها تحقيق ما تريده، لأن مفيش حاجة اسمها ولد وبنت».