ما هي حمى القش عند الأطفال وعلاقتها بتغير الفصول؟.. 6 أعراض تنذر بالإصابة

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال تغير الفصول، يصاب بعض الصغار بأمراض الحساسية المختلفة من بينها «حمى القش» والتي تتشابه أعراضها إلى حد كبير مع تلك التي تصيب البالغين.

ما هي حمى القش عند الاطفال؟

«حمى القش» تسمى أحيانًا بالحساسية الموسمية أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي، عبارة عن التهاب في الأغشية التي تبطن الجيوب الأنفية، فعندما يصبح هذا الجزء من الجسم ملتهبًا بسبب رد فعل تحسسي، فإنه ينتج عنه أعراض تشبه أعراض البرد الكلاسيكية لدى الأطفال والبالغين، وفق ما كشف موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة.

ما هي أعراض حمى القش عند الأطفال؟

بشكل عام تتبع أعراض حمى القش لدى الأطفال النمط المعتاد الذي يظهر عند البالغين، فإذا كان الجهاز المناعي لطفلك يتفاعل مع شيء ما في الهواء، فقد يعاني من أعراض مثل:

العطس.

سيلان الأنف.

احتقان الجيوب الانفية.

عيون دامعة.

سعال.

حكة الأنف.

ما الذي يسبب حمى القش عند الأطفال؟

تحدث حمى القش عندما تطلق النباتات المزهرة مثل الأشجار والزهور والأعشاب حبوب اللقاح في الهواء، فإذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح، فإن جهاز المناعة لديه يستجيب بإفراز الهيستامين في مجرى الدم، وعندما يفرز الجسم الهيستامين، فإنه يخلق التهابًا يؤدي إلى أعراض تنفسية مزعجة.

ما هو علاج حمى القش عند الأطفال؟

من السهل القيام بمعظم علاجات حمى القش في المنزل، حيث أنها تشتمل العديد من الأدوية المضادة للهيستامين التي تُصرف بوصفة طبية للحساسية الموسمية، فقط تأكدي دائمًا من اتباع الجرعات المناسبة وتوضيح أي مخاوف مع طبيب طفلك قبل البدء في تناول دواء جديد.