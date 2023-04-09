«حتى سنانها صفرتها».. الجمهور يشيد بأداء منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبهرت الفنانة منى زكي جمهورها في الموسم الرمضاني 2023 بشخصيتها القوية التي جسدتها في مسلسل تحت الوصاية، إذ تمكنت من خطف الأنظار نحوها، إذ التحضير الجيد والمتمكن للشخصية مرورًا بالملامح إلى التفاصيل وخط درامي رائع.

أداء منى ذكي القوي خلال مسلسل تحت الوصاية، والتي ظهرت من خلاله بضوافر وحاجبي وأسنان لا تخضع لمعايير الشاشة، من الأمور التي نالت إعجاب المشاهدين.

إشادات بدور منى زكي

إشادات واسعة لاقتها الفنانة منى زكي، من قبل عدد من متابعي العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً السيدات، فجاء من بين التعليقات، «مسلسل تحت الوصاية واقعي لدرجة كبيرة، حلقة قوية وأداء رائع، الجواب بيبان من عنوانه، مميز المسلسل في إخراجه وكادراته، وممميز بمنى ذكي»، «مسلسل تحت الوصاية رائع أنا بحب منى زكي، الواحد بيتفرج عليها بسبب وشها، وضع المقهور اللي بيجسد الدور حقيقي، المظلوم اللي الدنيا دايسة عليه، والله يا فنانة أنا هاين عليا أجيب لك مركب بدل يخت لكن أضحكي».

وعلقت رحاب هاني، مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن دورها، «مسلسل تحت الوصاية رائع، لحم ودم كل مشهد حقيقي، حتى سنانها صفرتها، عشان مفيش ست تعبانة ومتشحططة عندها هوليود سمايل، ولا ضوافر ملمعة، يُذكر بذكر الاهتمام بالتفاصيل».

«منى زكي خلقت بس لتبهر، منى زكي أعظم ممثله شفتها بحياتي على وجه الإطلاق، الله يحفظك للفن ولعيلتك وأحبابك ياعبقريّتنا الغالية»، تعليق الفنانة أصالة مشيدة بمسلسل تحت الوصاية لمنى ذكي.