طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي.. وجبة بسيطة على الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي إحدى الوصفات التي عادة ما تلجأ لها ربات البيوت لتحضيرها سريعًا داخل المنزل، خاصة عند تحضير وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، وذلك لتمتعها بمذاق شهي، إلى جانب سهولة تحضيرها بإمكانات بسيطة وفي عدة دقائق معدودة، دون الحاجة لوقت طويل ومجهود كبير.

ويمكن لربات البيوت القيام بطريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي، في عدة خطوات سهلة وعلى قد الإيد.

طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي

وفي السطور الآتية، نستعرض خطوات طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي، وفق ما قدمت الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي:

- عيش بلدي حسب الحاجة.

- نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

- بصلتان مفرومتان.

- مكعبات صغيرة من الفلفل الأخضر.

- فلفل حار.

مكعبات صغيرة من الطماطم.

- ملعقتان كبيرة من السمنة.

- ملعقتان كبيرة من الزيت.

- ملح وفلفل.

- بهارات.

طريقة تحضير الحواوشي بالعيش البلدي

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي، بتحضير خليط اللحم المفرومة.

- ضعي اللحمة المفرومة مع مكعبات الفلفل الأخضر والحار المفرومين، ومكعبات الطماطم المفرومة، وملح وبهارات وفلفل.

- احشي العيش البلدي بالحشو.

- ضعي السمن مع الزيت في طاسة على النار.

- ادهني وجهي العيش البلدي بالسمنة والزيت.

- ضعيه في الطاسة واتركيه على النار حتى ينضج الحشو.

- قدمي السندوتشات ساخنة.

طريقة عمل حواوشي إسكندراني

• المقادير:

- ملعقة خميرة.

- 700 جرام دقيق.

- ربع كوب من الماء.

- بيضة .

- ملح.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- 3 ملاعق من زيت الذرة.

نصف كوب من الزبادي.

للوجه:

- سجق مفروم.

- لحمة مفرومة.

- بصل.

- ثوم.

- فلفل حار.

- بقدونس.

- ملح.

- بهارات.

- فلفل أسود.

طريقة تحضير حواوشي إسكندراني

- اخلطي كل من الملح مع الدقيق والسكر والزبادي والبيض والخميرة والماء والزيت.

- اتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة.

- بعد أن تعصج اللحمة اخلطيها مع السجق والبصل والثوم على النار.

- ضيفي البهارات مع كل من البصل والفلفل الحار والملح والفلفل والبقدونس.

- قومي بفتح العجين ووضع الحشوة بداخلها، وادهني الأطراف في البيض ثم أدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة.