طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة.. «مش هتحتاجي الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة، واحدة من الوصفات التي تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها داخل المنزل، لعدم الحاجة إلى شرائها جاهزًا من المحال، وذلك للبحث عن التوفير، والشعور ببهجة أجواء عيد الفطر، والاستعداد لاستقبال أيامه وسط سعادة أفراد الأسرة.

ويمكن القيام بطريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة، في غضون فترة زمنية قصيرة، وبإمكانات بسيطة متوفرة داخل المنزل.

طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة

ونقدم لكي في السطور الآتية، طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة:

- 3 كوب دقيق.

- كوب زبدة مذابة.

- كوب سكر بودرة.

- بيضتان.

- ملعقة كبيرة من النشادر.

- فانيليا.

- ربع كوب من اللبن.

- ربع كوب من عصير البرتقال.

- بِشر برتقال.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

خطوات طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة

ابدأي طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة، بخلط كل من الزبدة المذابة مع السكر جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، ومن ثم تضاف إليهم البيض والفانيليا.

- فيما بعد أحضري وعاء آخر، وقومي بخلط كل من الدقيق مع النشادر ورشة الملح والبيكنج باودر بداخله، مع الحرص على مزج المكونات جيدًا، ومن ثم ضيفي البيض إلى الخليط السابق.

- في الخطوة التالية من طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور خطوة بخطوة، ضيفي اللبن مع بشر وعصير البرتقال إلى الخليط السابق.

- بعد الحصول على العجين، ابدأي في تشكيلها باستخدام ماكينة التحضير الخاصة بعمل البسكويت، وابدأي في رص بسكويت النشادر داخل صينية بالترتيب مع مراعاة ترك مسافات جيدة حتى لا تلتصق العجين ببعضها.