تسبب شلل التسمم الممباري.. «الصحة» تحذر من تناول الرنجة والفسيخ على الإفطار

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتزامن الاحتفال بعيد شم النسيم خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إذ يعد تناول الفسيخ والرنجة من أهم الطقوس التي يعتاد عليها المصريون كل عام، ولكن إذا تصادف الأمر خلال الصيام، ستكون لتلك الأسماك المملحة مخاطرها.

تناول الرنجة في الصيام

حذرت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، على تناول الفسيخ والرنجة في أثناء الصيام، مقدمة التحذيرات التالية، وهي كالتالي:

- يجب ألا يتناول الصائمون الفسيخ والرنجة والموالح، لأنها تسبب الجفاف وتؤثر على صحة الكلى وتسبب الإصابة بالجلطات.

- الابتعاد تمامًا عن تناول الأسماك وخلوها من البكتيريا اللاهوائية.

- طريقة الاعتماد على تناول الرنجة وتمليحها في المنزل، تعتمد بالأساس على توفير بيئة لاهوائية، لكي تتخمر الأسماك وتصبح فسيخ وهي بيئة مناسبة لنمو البيكتيريا وإفراز سمومها المسببة الناتج عن تناول هذه النوعية من الأسماك.

أسباب عدم تناول الرنجة في الصيام

- تناول الأسماك المملحة التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

- تناول الأملاح تسبب في تورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة.

- تؤدي إلى ضعف في عضلة القلب.

- احتواء أسماك الفسيخ والرنجة على الأملاح فهي يمكن أن تسبب الجفاف.

- تناول الرنجة في الصيام إلى الإصابة بشلل التسمم الممباري والنزلة المعوية.

احتياطات تناول الرنجة في الصيام

وبحسب الموقع الطبي «هيلث لاين»، يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تناول الرنجة والفسيخ في الصيام، وهي كالتالي:

- تناول كمية قليلة من الأسماك المملحة خلال وجبة الإفطار.

- شرب الكثير من المياه والسوائل بعد الفسيخ والرنجة للتخلص من الأملاح والسموم، ما يصعب عمله خلال فترة الصيام، لذلك لابد من التقليل.

- تناول الخضروات الورقية كالخس والبصل الأخضر، مع تناول طبق من السلطة يحتوي على الخيار والجزر والبصل والليمون والفلفل والخضروات الورقية، للحصول على جرعة كافية من معدن البوتاسيوم، الذي يعمل على تقوية الجسم.

- تسخين الرنجة جيدًا من جميع الجوانب على النار.

- لا يجب تناول المياه الغازية معها ويجب أن تستبدل بالأعشاب مثل الشاي الأخضر والنعناع والكمون.

- يجب أن تشوى على النار، للقضاء على الميكروبات الموجودة داخلها.

- تناول عصير ليمون عقب ساعة من تناول تلك الوجبة.

- تجنب وضع السكر في المشروبات وضرورة استبدالها بالعسل.

تناول كوب زبادي على السحور، لقدرته على تخليص الجسم من أي سموم قد تكون ناتجة عن هذه الوجبة.

- لا يفضل تناول الفسيخ والرنجة، لأصحاب الأمراض المزمنة، كالضغط والقلب، إذ يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب.