طريقة عمل السمبوسك.. نصيحة ذهبية لتجنب فتحها أثناء القلي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المقبلات ركن أساسي على مائدة الإفطار في رمضان، وتحرص ربات البيوت على إعداد أنواع عدة من المقبلا، تأتي في مقدمتها السمبوسك، ويختلف أغلبنا على التسميته الصحيحة لها، إذ يختلف نطقها من بلد إلى أخرى، وبغض النظر عن ذلك، فهي تعد المقبلات المفضلة لأغلب الشعوب والثقافات المختلفة، وحرصًا منا على بقاء مقبلات مائدتك متنوعة، سنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل السمبوسك حسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على أد الأيد» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل السمبوسك

لـ طريقة عمل السمبوسك باللحم المفروم ستحتاجين المكونات التالية:

- عجينة سمبوسك شرائح.

- لحم مفروم.

- بصلة مفرومة.

- فلفل ألوان.

- قرفة ناعمة.

- زنجبيل بودرة.

- زيت قلي.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل السمبوسك

ولـ طريقة عمل السمبوسك، يفضل إتباع الخطوات التالية:

- ضعي القليل من الزيت في إناء على النار، وانتظريه حتى يسخن.

- وبعد ذلك ضيفي البصل المفروم وقلبيه لثواني، ثم ضيفي عليه اللحم المفروم وقلبيهم معًا ليمتزجوا.

- ضيفي على اللحم المفروم، الزنجبيل والقرفة والملح والفلفل الأسود لتتبيلها، وقلبيهم حتى توزع في جميع أنحاء اللحم.

- اتركي اللحم المفروم على النار حتى ينضج.

- احضري شريحة من عجين السمبوسك، وقومي بتشكيل طرفها كالقرطاس، ثم ضعي به اللحم المفروم، وأكملي غلقها حتى تحصلي على شكل مثلث، قومي بلصق أخر طرف العجين بخليط مياه ودقيق.

- كرري ذلك حتى يصبح لديك العديد من قطع السمبوسك.

- في إناء عميق يحتوي على زيت عزير، قومي بوضع قطع السمبوسك، واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

- يمكنك استبدال اللحم المفروم بالدجاج المفروم أو الجبن والزيتون، أو أي شيء أخر حسب رغبتك والمتوافر لديك.