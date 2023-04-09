حكاية شعب يعيش سكانه حتى 145 سنة.. النساء ينجبن في عمر الـ70 ويحتفظن بجمالهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعج العالم بالعديد من الأسرار التي لم يعلم عنها الكثيرين حتى اليوم، حيث تعد شعوب الهونزا واحدة من أبرز تلك الألغاز، وذلك لما تضمه من أمور حياتية قد تتسم بالغرابة بعض الشيء، كونها أكثر الشعوب التي تتميز بالأعمار الطويلة، وكذلك الصحة الكبيرة التي تتمتع بها النساء وتمكنهن من الإنجاب في سن كبيرة.

ما هو شعب الهونزا؟

قبيلة هونزا المعروفة أيضًا باسم شعب بوروشو، من أكثر الناس صحة وسعادة على هذا الكوكب وفق احصائيات المستكشفين والعلماء، ويعيش أفرادها في المرتفعات بجبال الهيمالايا ويشتهرون في جميع أنحاء العالم بمتوسط ​​العمر المتوقع والكبير لهم الذي يصل في الكثير من الأحيان إلى 100 عام فيما فوق، وكذلك مقاومتهم للشيخوخة، وفق موقع «zeenews» الهندي.

تقطن قبيلة هونزا في مناطق متفرقة ما بين باكستان والهند، بما فيها هونزا، وشيترال، وناغار الباكستانية، وأيضًا في وديان جيلجيت بالتستان، ومع ذلك، يُعتبر أصلهم شمال غرب الهند وتقيم منهم أيضًا مجموعة أصغر تضم أكثر من 350 شخصًا من بوروشو في جامو وكشمير.

أطول متوسط عُمر

تعتبر قبائل هونزا مركز جذب للناس في جميع أنحاء العالم بسبب الحياة الطويلة والسعيدة التي يعيشونها، حيث يقال إن متوسط ​​العمر المتوقع لشعبها هو 100 عام، بينما يتجاوز البعض 145 عامًا، وكان هذا على وجه الخصوص، لغزًا للعديد من العلماء والأطباء في العالم.

عاش العديد من الباحثين مع شعب الهونزا لمعرفة متوسط ​​العمر المتوقع، وكان أحد هؤلاء العلماء هو الدكتور روبرت ماكريسون الذي عاش مع القبيلة لعدة سنوات، والغريب أنه لم يستطع أن يصادف شخصًا واحدًا تم تشخيصه بالسرطان أو قرحة المعدة أو التهاب الزائدة الدودية أو أي مرض آخر، فقيل عنهم أنهم الشعب الذي لا يمرض.

وبمرور السنوات استنتج جميع الباحثين الذين عاشوا مع قبيلة الهونزا، أن الحياة الطويلة والصحية لسكانها ترجع إلى نمط حياتهم العضوي والطبيعي، ونظرًا إلى أن تلك القبائل تعيش في المرتفعات بجبال الهيمالايا، فإنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه العذبة المخصبة بشكل طبيعي بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وما إلى ذلك، التي تعتبر ضرورية للجسم وتفسر إلى حد ما مكافحة الشيخوخة لشعب الهونزا.

وكل هذا إلى جانب النظام الغذائي لشعب الهونزا، الذي يتكون أساسًا من الخضار والفواكه النيئة العضوية ذات المحتوى المنخفض من البروتين، وبالإضافة إلى نظامهم الغذائي، يلعب عملهم الجاد أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحتهم.

إنجاب النساء في سن كبيرة

كما تتمتع النسوة بصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب فى سن 70 عامًا ما يتسم بالغرابة أيضًا، إلى جانب تمتعهن ببشرة نضرة كالأطفال.

ويعد غياب كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لدى تلك القبيلة من أهم أسباب القيام بالمجهود البدني الشاق لاستمرارية الحياة، حيث أنه لامجال للكسل، الذي يعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد صحة القلب ولذلك يعيشون حتى 145 عامًا.

عدد سكان قبائل الهونزا

ويبلغ عدد سكان تلك القبائل نحو 920 ألف نسمة، ويعني اسم شعب الهونزا «المتحدون في جبهة واحدة كالسهام»، حيث يتبع أفراد القبيلة أسلوب حياة يومي هو سر شبابهم الدائم فهم يعتمدون فى نظامهم الغذائى على أكل الخضراوات النيئة والفواكه والبروتين مثل الحليب والبيض والجبن، ولديهم فترة صيام صحي مدته ثلاثة أشهر من كل عام لا يتناولون فيها إلا العصير الطازج فقط.