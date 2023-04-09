توقعات مولود برج الحوت من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنيا: يبتسم لك الحظ والكواكب من البيت الثاني وعطارد اورانوس والزهرة من الثور ما يجعل هذا الاسبوع مهم جدا يحمل اخبارا سعيدة فتعاود السيطرة على قدرك وتتقدم بخطى ثابتة بدون قلق او ارق بداية السبت والاحد مع انتقال القمر الى العقرب المائي الذي يفتح امامك ابواب الحظ والجرأة والحماسة والتغيير والانفتاح والتعاون مع الاخرين كما يحمل معه الاحداث الفلكية الداعمة والواعدة على مختلف المستويات دراسيا مهنيا وحتى شخصيا

عاطفياً: تعيش بداية اسبوع عاطفية وعالية جيدة مع وجود الزهرة في الدرجات الاخيرة من الثور الا انه اعتبارا من تاريخ يوم 12 ومع انتقال الزهرة الى مواجهة برج من الجوزاء سيكون بانتظارك انقلابات في حياتك الشخضية والعائلية تختلف وجهات النظر مع الشريك ويواجهك بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات للعازب, عليك المسايرة والتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم فلا تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقاً