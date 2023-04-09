توقعات مولود برج الجدي من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: لا يزال الجو العام دقيق الملامح يشير الى الارباك في حياتك المهنية مع تواجد الكواكب في مربع مع برجك من الحمل بالاضافة الى وجود المريخ في السرطان في مواجهتك الا انك سوف تبدا هذا الاسبوع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب في موقع جيد عنوانه نجاح صفقات تجاريّة استثمارات جيّدة نتائج مدرسية واكاديمية باهرة ارباح سهلة وحظوظ استثنائية من الوعود والانفتاح على آفاق جديدة

عاطفياً: لاتزال تخيّم على حياتك العاطفية والعائلية اجواء من الرومانسية ويحيطك كوكب الحب من برج الثور بتأثيرات إيجابية، كما يحمل لك أوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. للعازب, تمارس سحرك وتأسر الجميع وتحتفل بأجواء من التواصل والتفاعل ان الاجواء العامة مناسبة للارتباط أو الزواج اذا كنت جاهزاً