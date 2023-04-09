القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع مبارك فلكيا يسهل امامك المهمات ويجعلك اكثر قدرة على التعاطي مع كل الاوساط الشخصية العائلية والمهنية تتوضح امورا كانت غامضة وتستعيد فرح الحياة والشعور بالارتياح مع تواجد كواكي داعمة من الحمل والقمر من برج يومي السبت والاحد فتكون بداية انطلاقة اسبوع واضحة وسريعة جدا تجعلك تفتح صفحة جديدة وتعمل على اعادة تقييم كل القرارات ماليا او دراسيا او اكاديميا فتكون من الاقوياء
عاطفيا: لا تزال تعاني فع بداية هذا الاسبوع من مشاكل وتراجع عاطفي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الدلو فلن تكون فترة رومانسية ومن المتوقّع أن تخضع العلاقات كافّة لإختبارات صعبة ينصحك الفلك أن تحافظ على علاقاتك العاطفية والعائلية للعازب من الضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات والقرارات المتسرعة ومن الممكن ان تضع حداً لعلاقة عاطفية ناشئة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العقرب من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.