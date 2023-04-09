توقعات مولود برج العقرب من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: اسبوع مبارك فلكيا يسهل امامك المهمات ويجعلك اكثر قدرة على التعاطي مع كل الاوساط الشخصية العائلية والمهنية تتوضح امورا كانت غامضة وتستعيد فرح الحياة والشعور بالارتياح مع تواجد كواكي داعمة من الحمل والقمر من برج يومي السبت والاحد فتكون بداية انطلاقة اسبوع واضحة وسريعة جدا تجعلك تفتح صفحة جديدة وتعمل على اعادة تقييم كل القرارات ماليا او دراسيا او اكاديميا فتكون من الاقوياء

عاطفيا: لا تزال تعاني فع بداية هذا الاسبوع من مشاكل وتراجع عاطفي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الدلو فلن تكون فترة رومانسية ومن المتوقّع أن تخضع العلاقات كافّة لإختبارات صعبة ينصحك الفلك أن تحافظ على علاقاتك العاطفية والعائلية للعازب من الضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات والقرارات المتسرعة ومن الممكن ان تضع حداً لعلاقة عاطفية ناشئة