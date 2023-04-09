توقعات مولود برج الميزان من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: تتقدم بخطى ثابتة نحو اهدافك في هذا الاسبوع الذي يحمل مناخ ايجابي يساعدك على بلوغ الاهداف في الوقت المناسب ان التاثيرات الفلكية الايجابية تخدم مصالحك وتحمل اليك التغييرات الجذرية والتنقلات والاسفار والمفاوضات والمساومات البداية مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد اي في البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح والاقساط والفواتير كما ان حضورك الذهني وجهودك المتواصلة تسهم إلى حدّ كبير في رفع نسبة الارباح المالية

عاطفياً: تشرق حياتك العاطفية والعائلية ما يجذب اليك الاحباء ويغمرك كوكب الحب من الثور في بداية الاسبوع ومع انتقال الزهرة الى الجواء الهوائي الصديق الذي يعطيك كاريزما كبيرة ويحمل اليك الحظوظ في حياتك العائلية وأوقاتاً سعيدة ورومانسية للعازب, تزدهر اجتماعياتك ما يجعل الاجواء حولك اكثر دفئا وحنانا حان وقت الحب واللقاءات العذبة