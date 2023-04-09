القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع مهم مميز وواعد بالحظ والفرص الكبيرة اسبوع يبشر بالخير واستقرار والافاق المهنية الجيدة ويغمرك بالامال والاحلام الجميلة مدعوما من المريخ من السرطان بالاضافة الى اورانوس الزهرة وعطارد من الثور الذي يحمل اليك المسائل الجديدة شراء بيت عقار هجرة زواج كل هذه الامور واردة البداية والانطلاقة داعمة جدا بحيث يحيطك الفلك بالحظ وازذدهار لإطلاق المشاريع والتوسّع والتطوّر وحتى السفر فيكون العنوان الابرز عن هذه الفترة الزاهرة بالتطورات
عاطفياً: سوف تعيش اسبوع عاطفي شخصي وعائلي واعد يبعث في نفسك الأمل ويسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل.حاول ان تستفيد من هذه الايجابيات قبل ان ينتقل كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من الجوزاء للعازب, قد تشارك في أنشطة اجتماعية ناجحة، وتتعرّف الى شريك حياتك المستقبلي في اوساط جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العذراء من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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