توقعات مولود برج الأسد من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: تراجع حساباتك وقراراتك في هذا الاسبوع الحافل باوضاع مهنية واجتماعية مميزة والتي تتفاعل معها بحيوية وديناميكية وتقود مشاريع كثيرة باتجاه اهداف جديدة بثقة بالنفس مع تواجد الكواكب في الحمل الصديق التي تفتح امامك ابواب مهمة جدا حلول تسويات انفراجات لكن بالرغم من هذه الايجابيات قد تشوش راسك الأفكار السوداء يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب المعاكس لتوجهاتك ما يجعلك تتراجع حتى الاستسلام

عاطفياً: لا تزال تعاكسك الرياح العاطفية والعائلية وتمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط. من المتوقّع أن يكون مزاجك حادّاً ومتقلباً ان وجود الزهرة في برج الثور في بداية الاسبوع يخفف الوهج العاطفي ويسبب لك المتاعب ويولد جوا من البرودة في حياتك الشخصية للعازب, ابتعد عن الجدال وخفف من الادعاء خاصة امام الحبيب