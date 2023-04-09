القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تراجع حساباتك وقراراتك في هذا الاسبوع الحافل باوضاع مهنية واجتماعية مميزة والتي تتفاعل معها بحيوية وديناميكية وتقود مشاريع كثيرة باتجاه اهداف جديدة بثقة بالنفس مع تواجد الكواكب في الحمل الصديق التي تفتح امامك ابواب مهمة جدا حلول تسويات انفراجات لكن بالرغم من هذه الايجابيات قد تشوش راسك الأفكار السوداء يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب المعاكس لتوجهاتك ما يجعلك تتراجع حتى الاستسلام
عاطفياً: لا تزال تعاكسك الرياح العاطفية والعائلية وتمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط. من المتوقّع أن يكون مزاجك حادّاً ومتقلباً ان وجود الزهرة في برج الثور في بداية الاسبوع يخفف الوهج العاطفي ويسبب لك المتاعب ويولد جوا من البرودة في حياتك الشخصية للعازب, ابتعد عن الجدال وخفف من الادعاء خاصة امام الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الأسد من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.