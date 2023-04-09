توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: اشراق مهني وعاطفي هو العنوان البارز لهذا الاسبوع مع انتقال الزهرة الى برجك يوم الاربعاء 12 بالاضافة الى وجود الكواكب في الحمل في موقع مناسب الذي يدعوك الى تحقيق بعض الطموحات المهنية اسبوع مهم تكون كل قنوات التواصل ممتازة خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب الذي يحمل معه تاثيرات ايجابية جيدة ورابحة معنوياً ومادياً كما يوفر لك كل ما يلزم من حظوظ ونشاط للسفر والدراسة بحيث تحصل على علامات عالية

عاطفياً: بالرغم من انك سوف تفتقد الى الحصانة والحماية العاطفية والشخصية تحت تاثير كوكب الحب من مواجهة برجك من الثور في بداية الاسبوع الا انه اعتبارا من تاريخ 12 يصل كوكب الزهرة الى برجك حاملا معه مناخا عاطفيا يساعدك على بلوغ الاهداف للعازب تتبدل شؤون شخصية بصورة غير منتظرة وتكون على موعد مهع ولادة حب جديد في هذا الاسبوع