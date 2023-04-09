توقعات مولود برج الثور من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: مطلوب منك التروي في هذا الاسبوع الذي ما زال يحمل بعض الاحتكاكات والانزعاجات ان لقاء الكواكب في مواقع معاكسة ليس بالامر العادي بالاخص التنافر الفلكي بين عطارد واورانس من برجك مع بلوتون في الدلو الذي يحمل اوضاعا مفاجئة وظروفا يجب ان تتكيف معها بهدوء البداية مع يومي السبت والاحد مع وصول القمر الى العقرب حاملا معه التعب والعوائق البسيطة وثقل بالاجواء ما يعني التقصير ممنوع

عاطفياً: نجاحات وتسويات علاقات متناغمة انسجام واجواء رومنسية عاطفية وعائلية القلب سعيد العلاقات حلوة سوف تفرح لخبر سار وتتعزز الشعبية تعرف لقاءات مشوقة جداً انت تملك مفتاح الحظ عاطفيا فلا تتردد باللجوء الى استعماله .للعازب تعيش اسبوعا رومنسيا تلاطفك تاثيرات كوكب الحب من برجك وتعزّز موقعك وتدعم عواطفك وتضيف جوًّا من الجدّية في العلاقة، الأمر الذي قد يؤدّي الى الزواج او الخطوبة