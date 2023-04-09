توقعات مولود برج الحمل من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: تبدأ الاسبوع بجو مشوق جدا مع تواجد الكواكب في برجك كواكب داعمة الامر الذي يزيدك اشراقا ويدفع بك الى القمة ويعطيك قدرات استثنائية تحقق معها تطورات مهمة في كل المجالات البداية يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب حيث تدور الامور لمصلحتك وبصورة سحرية تقوى الحظوظ ما يجعلك تتعاطى مع الامور بطريقة واضحة فترد الامور الى مجراها الطبيعي ويعطيك الجرأة الكاملة كي تتقدم فيكون العنوان العريض للمرحلة المقبلة

عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية والعائلية جيدة جدا مع وجود الزهرة بين الثور والجوزاء فتكون تأثيرات مناسبة تماما للاوضاع العاطفية والمالية والشهرة لذلك سوف تعيش اسبوعا مليئاً بالحب والمشاعر والانفعالات الكبيرة ورغبات باتجاه شخص ملفت جداً يترك أثره عليك. للعازب قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار أو تحاول أن تطلقها إلى النور او قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطوبة