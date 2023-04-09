نجوى كرم أيقونة لافتة في عالم الموضة بإطلالاتها المبتكرة وأسلوبها الحديث

هي الفنانة المميّزة، التي يعشقها الملايين في الدول العربية، هي صاحبة الصوت الجبلي اللّبناني العريق، نجوى كرم بالإضافة إلى تاريخها الفني الكبير، هي أيقونة لافتة في عالم الموضة والأزياء، ينتظر إطلالاتها المتابعين، وهي مصدر إلهام لسيدات كثر في عالمنا العربي. نجوى كرم تخطف الأنظار دائماً في إطلالاتها على المسارح، من حيث إختياراتها لتصاميم عالمية مميّزة، ومن حيث قوامها الرشيق الذي حافظت عليه مع تقدمها في العمر. اليوم، هي حديثنا، ستايلها الجديد والذي لفت أنظار الجميع هو النقطة التي سنسلط الضوء عليها، وتعاونها مع الستايلست المميّز AVO الذي إستطاع أن يغيّر من أسلوب نجوى المعتاد، ونجح في ذلك. إطلالاتها العصرية مؤخراً، من جلسات تصوير وغيرها، تفوقت بها على ذاتها، لتتمكن من الظهور بصورة غير نمطية، غير إعتيادية، فاجأت بها المتابعين بطريقة إيجابية، ولاقت إستحسان الجميع. إطلالات عصرية، شبابية، ستايلش، إعتمدت بها أحدث صيحات الموضة العالمية، من تصاميم على الموضة، إلى ألوان رائجة، وتنسيقات فريدة من نوعها. قومي معنا بهذه الجولة السريعة، وتعرفي على أحدث صيحات الموضة العالمية، بأسلوب نجوى كرم.

صيحة اللّاتيكس بتنسيق أنيق لافت

من الصيحات البارزة لهذا الموسم من ربيع وصيف 2023، الّلاتيكس تصميم لافت، عصري وجريء. نجوى كرم الفنانة السباقة، والتي إعتمدنا على إطلالاتها الأنيقة، إعتمدت لوك عصري في جلسة تصويرية لها، ونسقت بها سروال من اللّاتيكس الأسود مع بلايزر باللّونين الأبيض والأسود، مع بلوزة قطن بيضاء بياقة عالية. الإطلالة نُسقت مع أكسسوارات باللّون الأسود، من حقيبة، حذاء ونظارات شمسية. لوك عصري، ستايلش، بتنسيق أنيق ومميّز، يمكنك الإستوحاء منه وتنسيق إطلالة مشابهة.

إطلالات نجوى كرم

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طبعاً النقشات من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم من ربيع وصيف 2023، وتنسيق إطلالة لافتة بملابس بنقشة معينة، يمنحك لوك لافت وعلى الموضة. من النقشات المنتشرة لهذا الموسم، الكارو، النقشة المقلمة، النقشات الحيوانية، وغيرها. هنا نجوى إعتمدت outfit مميّز بنقشة مقلمة بألوان لافتة، الأزرق البيج مع الأبيض. إطلالة من Kiton أنيقة، بأسلوب نجوى العصري، يمكنك الإستعانة بها وتنسيق لوك قريب لافت.

إطلالات نجوى كرم

صيحة البدل الرسمية بأسلوب نجوى العصري

من الإطلالات التي لاقت إستحساناً عالياً، نجوى إعتمدت هنا بدلة لافتة، بنقشة عصرية مميّزة، ونسقتها بأسلوب جذاب ولافت. إطلالة تتسم بالأناقة، نسقتها نجوى بشياكة عالية، مع تسريحة شعر بسيطة لافتة. نجوى تستعين مؤخراً بالستايلست Avo، الذي إستطاع أن يخلق لنجوى روحاً جديدة، بإطلالات عصرية لافتة، خطفت بها الأنظار بجدارة. إذا كنت من محبي هذا الستايل لكِ أن تستوحي من هذا اللّوك، وتنسقيه ضمن إطلالاتك المميّزة القادمة.

إطلالات نجوى كرم

إطلالة مميّزة ببدلة رسمية كارو من تنسيق AVO

صيحة تنسيق الألوان المتضاربة

من الصيحات المميّزة، والتي يمكنك إعتمادها لهذا الموسم من ربيع وصيف 2023. صيحة تنسيق الألوان المتضاربة مع بعضها البعض، صيحة مستمرة، لإطلالة عصرية جريئة. هنا إعتمدت نجوى إطلالة لافتة ببدلة رسمية باللّون الفوشيا، نسقت معها بلوزة بياقة عالية باللّون نفسه، مع حقيبة يد وحذاء باللّون الأصفر. إطلالة مميّزة، تتسم بالأناقة والعصرية في نفس الوقت. إذا كنت من محبي هذا الأسلوب في تنسيق الإطلالات، فهذا اللّوك سينال إعجابك.

إطلالات نجوى كرم

إطلالة من alice + olivia والحقيبة من Fendi أما الحذاء Alexander McQueen

صيحة الإطلالات المونوكروم

من أبرز صيحات الموضة المستمرة معنا لهذا الموسم من ربيع وصيف 2023، هي صيحة الإطلالات المونوكروم، التي تمنحك إطلالة جريئة وأنيقة في نفس الوقت. هنا إعتمدت نجوى هذا الأسلوب بإطلالة جريئة باللّون البرتقالي المميّز، بدلة من الجلد لافتة بلون قوي جذاب، نُسقت مع بلوزة بياقة عالية، وأكسسوارات أيضاً بنفس اللّون. إطلالة مميّزة من حيث اللّون والتنسيق، يمكنك الإستوحاء منها إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة وعصرية.

إطلالات نجوى كرم

إطلالة مونوكروم باللّون البرتقالي المميّز من تنسيق AVO

صيحة اللّون البني بإطلالة جذابة لنجوى كرم

طبعاً كما بات معلوماً، أن في المواسم الأخيرة، اللّون البني أصبح من أبرز صيحات الموضة، فهو لون عصري رائج بقوة بتصاميم مختلقة ومتنوعة. هذه الصيحة، إعتمدتها نجوى بأسلوبها المميّزة، حيث نسقت إطلالة كاملة باللّون البني الرائع، نسقت بها بدلة من الجلد مع أكسسوارات باللّون نفسه. إطلالة مميّزة، يمكنك الإستوحاء منها وإعتماد هذا اللّون في هذا الموسم، فهو صيحة مستمرة معنا بتصاميم مختلفة ومتنوعة على الموضة.

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