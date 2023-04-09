ما حكم إخفاء المرأة إنجابها من زوجها قانونا؟.. قصة تناولها مسلسل ضرب نار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة جديدة شهدتها أحداث مسلسل ضرب نار، خاصة بعد خروج جابر الكومندا من السجن، الذي يجسد دوره أحمد العوضي، والبحث عن زوجته مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، للانتقام منها بعد تخليها عنه في أزمته.

إخفاء مهرة عن جابر إنجابها منه

وتوالت الأحداث في مسلسل ضرب نار، بتمكن جابر من الوصول لمهرة ولقائهما وجها لوجه، ومع خلافهما الشديد في أثناء الحديث، أصرت الأخيرة على إخفاؤها على الأول بأنها أنجبت منه طفلا، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن حكم القانون في هذه الحالة.

قانوني يوضح حكم إخفاء المرأة إنجابها من زوجها عنه

وبالرد على تلك التساؤلات بشأن حكم القانون إخفاء المرأة إنجابها من زوجها عنه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا خلال حديثه لـ«هن» أنه في هذه الحالة لا تلقى السيدة أي عقوبة قانونية، لأنها لم ترتكب ما يعاقب عليه القانون.

أحداث مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث مسلسل ضرب نار في إطار درامي مشوق، نحو مهرة وجابر التي تجمع بينهما قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج، إلى أن يتورط الزوج في جريمة تهريب، ويتم الزج به لسنوات داخل السجن، ومن ثم تقرر مهرة التخلي عنه وخلعه دون علمه، والزواج من رجل الأعمال الذي يدعى زيدان، ويجسد دوره الفنان ماجد المصري.

وتتوالى الأحداث بقرار مهرة إخفاءها نبأ إنجابها عن جابر عقب خروجهمن السجن، ليقرر الانتقام منها.

ويشارك في بطولة ضرب نار كل من، ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، هدى الأتربي.