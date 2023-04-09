تنانير عصرية مناسبة للربيع

مع حلول فصل الربيع، هناك رغبة في الازدهار مع الطبيعة والتركيز على الأنوثة والرومانسية في المظهر، لذلك تصبح التنانير جزءاً لا يتجزأ من خزانة ملابسنا، يوجد في المجموعات الحالية من العلامات التجارية مجموعة كبيرة من الموديلات بمجموعة متنوعة من الأساليب والأنماط والظلال ومن المهم في هذا التنوع العثور على تنورة تجعلكِ تشعرين بالأناقة والثقة.

عند اختيار التنورة، يجب الانتباه ليس فقط إلى صيحات الموضة ولكن أيضاً إلى الطول الصحيح وكذلك التصميم، لأنه هو الذي يمكنه التأكيد على الشكل أو تشويه النسب.

تنورة ملونة

عند البحث عن تنورة ملونة، تذكري أن الجمال ليس له عمر ولا حدود، الشيء الرئيسي هو العثور على ما تريدين، فهو يساعد على الانفتاح والتأكيد على تفردك.

في موسم الربيع والصيف، لا تخافي من تجربة الألوان وابحثِ عن الظلال الغنية، مثل اللون القرمزي أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر.

ستعمل التنورة الملونة على تحديث إطلالتك وتجديد شبابها وتكون بمثابة قطعة يمكنك دمجها مع الملابس الأساسية أو دمجها مع ألوان أخرى جذابة.

تنورة ملفوفة

هذا نموذج كلاسيكي ولكنه في الوقت نفسه ليس مملاً لا يفقد موضته، يأتي بتصميم مزين بنقوش أو تفاصيل غير متماثلة، ستبدو التنورة الملفوفة أنيقة مع معطف أو جاكيت.

إذا كنتِ تريدين لمسة عصرية فاختاري تنورة من الكتان وادمجيها مع قميص أو توب اعتماداً على الموسم والمزاج، ستبدو هذا التنورة متناغمة مع كل من الأحذية بكعب والأحذية الرياضية والصنادل الأنيقة أو الأحذية ذات الكعب العالِ.

تنورة بنسل سكيرت

تعتبر التنورة الضيقة عنصراً من عناصر أسلوب العمل ولكن يمكنك اليوم العثور على خيارات مشرقة وأنيقة تتناسب تماماً مع قواعد اللباس في المكتب والنزهات اليومية والمسائية.

نظراً للتصميم الضيق، يؤكد هذا النموذج على الشكل ويجعل المشي أكثر أنوثة، إذا كنتِ ترغبين في إطالة ساقيك بصرياً، فإننا نقترح الانتباه إلى التنانير ذات الشق الجانبي أو الخصر العالي.

تنورة بليسيه

التنورة ذات الثنيات هي قطعة أنيقة تبدو رائعة أثناء التنقل وتجدد المظهر بسهولة بأجواء مرحة، ستصبح إحدى القطع المفضلة لديكِ في خزانة ملابسك، لأن هذه التنورة لا تبدو أنيقاً فحسب، بل تعمل أيضاً، كعنصر متعدد الاستخدامات من الملابس التي يمكنك من خلالها تنسيق العديد من الإطلالات.

على سبيل المثال، ارتدي التنورة الكسرات مع توب برقبة عالية أو سترة ضخمة، بهذه الطريقة ستحصلين على ملابس مريحة لكل يوم، إذا قمتِ بدمج التنورة مع بلوزة من الساتان وسترة، فستحصلين على زي مذهل للذهاب موعد أو لقضاء عطلة.

تنورة جينز

التنورة الجينز ستكون مثالية لتلك الحالات التي تكون فيها الراحة هي أولوية لديكِ، جربي تنانير الجينز بطول أسفل الركبة ويمكنك وضع حزام جلدي لتحديد الخصر.

ستبدو قطعة الملابس هذه أكثر روعة مع قميص ضخم باللون الأبيض أو الأزرق زو توب ضيق أنيق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :