لونك المفضل في الملابس يكشف الكثير عن شخصيتك

علم نفس اللون هو علم يدرس تأثير اللون على العمليات العقلية للشخص وعواطفه ومزاجه وسلوكه، كجزء من علم نفس اللون، يتم دراسة خصائصه وتأثيره على الإدراك ورد الفعل النفسي للشخص وتأثيره على مجالات معينة من حياة الإنسان، نتحدث هنا حول ما يمكن أن يخبرك به لونك المفضل في الملابس.

تساعد دراسة سيكولوجية الألوان على فهم كيفية تأثير مجموعات الألوان والظلال على مزاجنا وسلوكنا وحالتنا العاطفية ويمكن أن يكون الانجذاب إلى ألوان معينة لدى الأشخاص ناتجاً عن عوامل مختلفة، مثل الثقافة والاجتماعية والشخصية والبيولوجية.

يمكن أن تؤثر العوامل الثقافية والاجتماعية على تصور اللون، على سبيل المثال، للألوان معاني رمزية مختلفة في الثقافات المختلفة، مما يؤثر على تفضيلات الألوان، يتأثر اختيار اللون بالدائرة الاجتماعية والبيئة الاجتماعية التي يقع فيها الشخص.



اللون الأحمر

عادة ما يرتبط اللون الأحمر بالطاقة والعاطفة والقوة، الأشخاص الذين يحبون ارتداء اللون الأحمر يميلون إلى أن يكونوا واثقين وجريئين وحيويين ومع ذلك، إذا تم استخدام هذا اللون كثيراً، قد يتسبب في بعض الشعور بالعدوان في الآخرين.

اللون الأزرق

الهدوء والاستقرار والثقة، هذه هي "أساسيات" اللون الأزرق، الشخص الذي يفضل عادةً هذا الظل المعين هو على الأرجح صبور ومتزن ومنضبط ولكن يمكن أن يتسبب اللون الأزرق للآخرين في الشعور بالملل والانفصال.

اللون الأصفر

يذكرنا اللون الأصفر في أغلب الأحيان بالبهجة والتفاؤل والإبداع، إذا كنتِ تحبين اللون الأصفر وجميع ظلاله في الملابس، فمن المحتمل جداً أن تكوني شخصية مرحة ومبدعة وودودة، في نفس الوقت، لا تنسي أن اللون يمكن أن يسبب بعض التوتر لدى البعض الآخر.

اللون الأخضر

الانسجام والسلام والطبيعة هي ارتباطات متكررة مع اللون الأخضر، يتمتع الأشخاص الذين يستخدمونها دائماً، بشخصية هادئة ومتوازنة وروحية ولكن عليك أن تكوني حذرة مع اللون الأخضر، بسبب بهتانه، فيمكن أن يجعلكِ تبدين منعزلاً.

اللون الأسود

يمكن وصف الأسود بأنه لون الأناقة والغموض والقوة، يتم اختيار هذا اللون من قبل أشخاص واثقين من أنفسهم ويتمتعون بشخصية جذابة وطموحة، لكن كوني على دراية بأن اللون الأسود هو لون بجلب الكآبة مثل جميع الظلال الداكنة.

تأثير اختيار الألوان في الملابس

قد يفضل الأشخاص ذوو أنواع الشخصية المختلفة ألوانًا مختلفة، على سبيل المثال، من المرجح أن يفضل المنفتحون الألوان الزاهية والمشبعة، بينما يكون الانطوائيون أكثر هدوءاً ولطفاً.

تظهر بعض الأبحاث أن لدينا أيضاً ميلاً بيولوجياً نحو ألوان معينة، على سبيل المثال، يفضل الأطفال غالباً الألوان الساطعة، مثل الأحمر والأصفر والأزرق والتي قد تكون بسبب تطورهم البيولوجي وإدراكهم للعالم من حولهم.

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