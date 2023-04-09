حدود تدخل صديقتك بشؤون بيتك وزوجك.. «متعمليش زي عاليا في علاقة مشروعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتهت حلقات مسلسل علاقة مشروعة مصاحبة لتساؤلات عديدة وتعجب وحيرة بسبب القضايا التي ناقشها منها خيانة إحدى السيدات لصديقتها بعد تدخلها في العديد من أمور بيتها وشؤون زوجها، ما أثمر عن وقوع بعض المشكلات الزوجية، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» حدود تدخل صديقتك مع بيتك وجوزك.

مسلسل علاقة مشروعة

من واقع مسلسل علاقة مشروعة، أثمر تدخل الصديقة في منزل صديقتها ووجودها الدائم عن حدوث علاقة بينها وبين زوجها، ما أكدته لها والدتها بالعديد من الأسباب التي تسببت في تلك الزيجة، منها غيرة بثينة من دفء منزلها التي طالما تمنيت أن تكون جزء منه.

حدود تدخل صديقتك في شؤون بيتك

ومن جهته، قالت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري لـ«هُن»، إن التدخل والاختلاط دومًا ينتج عنه مشكلات، خاصةً في هذا الأمر، وعددت العديد من المحاذير التي يجب الانتباه إليها في علاقتك مع زوجك وصديقتك، وهي كالتالي:

- الفصل بين علاقتك بصديقتك وعلاقة زوجك بها.

- إقامة الحدود من كل الأطراف.

- عدم المبالغة في إدخال الصديقة إلى حياتك الزوجية.

- عدم وضع بيديها مفاتيح زوجك، وإخبارها بالأشياء التي يقولها ويحبها.

- لا ينبعي استقبال الصديقة بالمنزل ساعات طويلة، والحديث معًا عن أحوال المنزل وروتين الزوج.

- تفاصيل بيتك يجب ألا يعرفها أحد.

- من الأخطاء الجسيمة التي تقع فيها الزوجة استضافة صديقتها للبقاء عندها في وجود زوجها بالمنزل ما يساعد على رفع حاجز العلاقة بينهم، إذ أنها بذلك أصبحت جزءًا من المنزل، فلا يجب إدخال الصديقة وفرضها على حياة الزوجين.

- المبالغة في التحدث عن الزوج، قد يجعل الصديقة تطمع في زوجك خاصةً لوجود مشكلات مادية.

- عدم سرد الزوجة عن مشكلات صديقتها أمام زوجها، والعكس.

- الابتعاد عن كشف مدى الارتباط العاطفي بينك وبين زوجك.

ومن جهة أخرى، حذرت استشاري الصحة النفسية من الاختلاط الكثير دون داعِ، لأن ليست كل الأنفس مماثلة لبعضها، ويجب الانتباه في أن تكوني لطيفة معها، ولا تتحدثي عنها بالسوء أمام زوجك أو العكس، فمن الأفضل ترك وضع الحدود في كل علاقاتك.