القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال الأيام الماضية، على حضور عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، لتقديم الدعم والمساندة لها، على الرغم من مرضها، وذلك بسبب العلاقة الطبية التي تجمعهما.

والتقطت كاميرات وسائل الإعلام، الإعلامية إسعاد يونس، وهي تتوكأ على عكاز في عزاء والد الفنان دينا الشربيني، الذي أُقيم بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

ولفتت صاحبة السعادة الأنظار إليها، إذ تساءل الرواد عن تفاصيل مرضها وسبب ظهورها مستندة على العكاز.

لماذا ظهرت الفنانة إسعاد يونس بالعكاز في عزاء والد دينا الشربيني؟.. إصابة وعملية

ويعود ظهور الفنانة والإعلامية إسعاد يونس وهي تتكأ على جهاز لتعرضهل لحادث منذ أشهر، إذ تعرضت يوم 28 ديسمبر الماضي، لأزمة صحية، إثر سقوطها على سلم منزلها، ليجرى احتجازها على الفور في أحد المستشفيات الكبرى، بمنقطة السادس من أكتوبر، وخضوعها لعملية جراحية وتغيير المفصل الأيمن في قدمها.

وأعلنت حينها إسعاد يونس تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها خضعت لعملية جراحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية للفنانة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة إنها أجرت يومها عملية جراحية لتغير المفصل في منطقة الحوض بالجانب الأيمن، وأشرف على حالتها الصحية الدكتور عمر سليمان.

إسعاد يونس عانت من آلام حادة في الفخذ بسبب وقعة السلم

وكان الدكتور عمر سلطان، أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب القاهرة، و الطبيب المعالج لـ إسعاد يونس، كشف حينها عن تفاصيل وتطورات حالتها الصحية في تصريحات تلفزيونية، إذ أكد أنها كانت تعاني من آلام حادة في الفخذ عند وصولها إلى المستشفى، وذلك بسبب سقوطها من على السلم، ما أدى إلى إصابتها بكسر في عظام الحوض.

عودة صاحبة السعادة

وغابت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن البرنامج لأكثر من شهر، قبل أن تعلن عوتها في بداية شهر فبراير الماضي للعمل مُجددًا، مدونة: «أنا رجعت الحمدُلله.. كانت محنة وربنا قدرني إني أعديها على خير.. شكرا لسؤالكم ودعواتكم اللي ساعدتني وأسعدتني جدا طول الفترة اللي فاتت».

معلومات عن الكسر في عظام الحوض التي تعرضت له إسعاد يونس

وكان المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية البريطاني، أكد أن كسور الحوض تحدث بشكل أكثر شيوعًا في حالة الصدمة الشديدة التأثير، وغالبًا ما ترتبط بكسور أو إصابات إضافية في أماكن أخرى من الجسم.

وأوضح المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية البريطاني، أن قدرة المصاب على الحركة بعد الجراحة محدودة إلى حد ما، لهذا السبب قد يصف الطبيب مضادًا للتخثر، أو مميعًا للدم، للمساعدة في منع تشكل جلطات الدم في الأوردة العميقة في الحوض والساقين.